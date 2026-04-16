Yan celebra nova fase na carreira com gravação de maior DVD da carreira

O DVD Chegou Nosso Momento representa a afirmação do artista que busca deixar sua marca na música brasileira - (crédito: Observatorio dos Famosos)





O cantor Yan figura como um dos principais nomes da nova geração do pagode, e nesta quinta-feira (16), ele alcança um novo marco em sua trajetória, com a gravação do DVD Chegou Nosso Momento, em São Paulo, no Terra SP.

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Em entrevista exclusiva ao Observatório dos Famosos, o artista, de 27 anos, destaca que a construção desse momento não ocorreu de forma repentina, e foi colhido à medida em que o reconhecimento veio como resultado de uma caminhada impulsionada principalmente pela resposta do público.

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"É uma construção. Comecei a sentir esse salto quando a minha agenda de shows saiu do Rio e passei a rodar o Brasil inteiro, vendo gente cantando minhas músicas em lugares que eu nunca tinha ido antes", afirma. Para Yan, a consolidação do seu sucesso se atribui à conexão direta com as pessoas, e que vivencia com intensidade em suas apresentações.

Sucesso orgânico

Dono do hit ‘Textão’, que alcançou o Top 200 do Spotify Brasil e marcou sua primeira grande conquista solo nas plataformas digitais, Yan valoriza a origem desse sucesso, que surgiu de forma orgânica: "Quando vem das ruas, das pessoas compartilhando, pedindo na rádio, cantando nos shows é algo muito verdadeiro. É o público que escolhe. Isso reforça a conexão real que eu tenho com o público, que eles tem com o meu trabalho também", explica.

Com o novo DVD, o artista destaca que, ao contrário do projeto anterior, PagodYANdo Nas Alturas, que nasceu como uma label no Rio de Janeiro, Chegou Nosso Momento surge como seu primeiro DVD de carreira propriamente dito, reunindo um repertório que mescla sucessos já conhecidos com faixas inéditas. "Os fãs podem esperar muitas canções inéditas que eu acredito demais", adianta.

Participações especiais de peso

Um dos pontos altos do projeto está nas participações especiais, que trazem a marca da proposta de diversidade musical, por reunir artistas como Léo Santana, Dilsinho, Livinho, Clayton & Romário, Tiee e Lukas Agustinho. A escolha, apesar de curiosa, reflete as influências que moldaram sua identidade artística. "Pensei muito em como mostrar minha essência e tudo o que me influencia", diz.

A mistura de estilos não é apenas uma estratégia, mas um reflexo da forma como Yan enxerga a música, que para além dos seu amor pelo pagode, ele observa nas parcerias uma maneira de celebrar conquistas e dialogar com diferentes públicos. "Hoje em dia saio nas ruas e mesmo quem não é fã de pagode, já é fã de Yan. Eu estou animado para essa mistura, para me divertir, para surpreender a galera também", justifica.