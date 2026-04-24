Resenha do Sabino leva o samba para o Estacionamento 9 do Parque da Cidade

Neste domingo (26/4), a partir das 15h, o samba de rua vai chegar à Brasília em sua forma raiz, democrática e “sem firula", como afirmam os organizadores do evento. O Samba no Parque estreia, no estacionamento 9 do Parque da Cidade, com a Resenha do Sabino.

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O projeto nasceu do desejo de passear pelos parques do DF e levar o samba raiz para os brasilienses. Da mesma produtora de eventos do Para de Pirraça, que acontecia na Estação Zero Nove no Parque da Cidade, o Samba no Parque surgiu a pedido de frequentadores da Estação e promete passar por um parque do Distrito Federal por mês. A estreia será no centro da cidade, com apresentação de roda de samba e pagode, atrações surpresas e DJ 's.

Kleiton Guimarães, produtor cultural, conta que as expectativas para a estreia são as melhores. “O nosso vídeo de lançamento teve mais de 400 mil visualizações e 38 mil compartilhamentos. E o melhor, de forma orgânica. Isso é incrível e superou todas as nossas expectativas”, conta.

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Serviço

Samba no Parque

Domingo (26/4), a partir das 15h, no Estacionamento 9 do Parque da Cidade. Ingressos disponíveis no Sympla, a partir de R$30.





*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco