Livro sobre a Comissão Cruls aborda lado humano do projeto da capital

Livro traz diários inéditos do engenheiro Hastimphilo de Mouro, que integrou, em 1894, a Missão Cruls - (crédito: Divulgação)

Feito em parceria com o Arquivo Público do Distrito Federal, o livro Comissão Cruls – Em Busca da Capital Federal revela uma perspectiva pouco explorada acerca da origem da cidade. A obra, da Editora Senac-DF, tem como ponto de partida os diários inéditos do engenheiro Hastimphilo de Moura e conta detalhes do cotidiano de quem integrou a missão. O lançamento do livro ocorreu na última quarta-feira (22/4), no Café-escola Senac Casa de Chá, como parte das comemorações dos 66 anos de Brasília.

Os manuscritos em domínio público, preservados pelo Arquivo Público do Distrito Federal, passaram por adaptação linguística com curadoria editorial e apoio de ferramentas de inteligência artificial. A Comissão Exploradora do Planalto Central do Brasil, liderada por Luís Cruls, foi realizada em 1894.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Festival de Forró Pé de Serra anima a Chapada dos Veadeiros

A publicação amplia o entendimento a respeito da escolha do território que viria a se tornar Brasília e mostra que a decisão envolveu não apenas critérios técnicos, mas também desafios, descobertas e resistência ao longo da travessia. Os registros revelam detalhes do cotidiano da missão, as dificuldades enfrentadas e as impressões sobre uma região ainda pouco conhecida à época.