Livro sobre a Comissão Cruls aborda lado humano do projeto da capital

Feito em parceria com o Arquivo Público do Distrito Federal, o livro Comissão Cruls – Em Busca da Capital Federal revela uma perspectiva pouco explorada acerca da origem da cidade. A obra, da Editora Senac-DF, tem como ponto de partida os diários inéditos do engenheiro Hastimphilo de Moura e conta detalhes do cotidiano de quem integrou a missão. O lançamento do livro ocorreu na última quarta-feira (22/4), no Café-escola Senac Casa de Chá, como parte das comemorações dos 66 anos de Brasília.
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Os manuscritos em domínio público, preservados pelo Arquivo Público do Distrito Federal, passaram por adaptação linguística com curadoria editorial e apoio de ferramentas de inteligência artificial. A Comissão Exploradora do Planalto Central do Brasil, liderada por Luís Cruls, foi realizada em 1894.
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A publicação amplia o entendimento a respeito da escolha do território que viria a se tornar Brasília e mostra que a decisão envolveu não apenas critérios técnicos, mas também desafios, descobertas e resistência ao longo da travessia. Os registros revelam detalhes do cotidiano da missão, as dificuldades enfrentadas e as impressões sobre uma região ainda pouco conhecida à época.