Musical leva ao palco a mais brasiliense das histórias de amor

A história do casal Eduardo e Mônica, eternizada na voz de Renato Russo, é o enredo para o musical Quem um dia irá dizer — Eduardo e Mônica, promovido por artistas do Empório Cultural e da Companhia de Teatro Musical de Brasília. As apresentações acontecem nesta sexta-feira (24/4), às 20h, e no sábado (25/4), às 17h e 20h, no Teatro Poupex. Os ingressos custam R$50 e estão à venda no site Sympla.
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Aleska Ferro e Thiago Linhares dão vida aos protagonistas, em narrativa que mistura humor com os sucessos de grandes expoentes da música brasiliense, que ajudaram a construir uma identidade local. “Esse espetáculo, na verdade, é uma homenagem a Brasília. É um musical que conta com um repertório todo de compositores brasilienses, e que tem como fio condutor essa história que ficou eternizada pela música do Legião”, conta Aleska.
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A comédia romântica, que tem elenco e equipe criativa formado apenas por artistas locais, passa pelas várias fases do relacionamento entre Eduardo e Mônica, abordando sentimentos de fácil identificação do público e trabalhando também a nostalgia. Uma banda ao vivo tocará repertório de 11 músicas de compositores da cidade.
Renato Russo, Herbert Vianna, Dado Villa-Lobos, Oswaldo Montenegro e Dinho Ouro Preto são alguns dos compositores homenageados. Entre outras canções, o espetáculo relembra Tempo perdido, da Legião Urbana; Mulher de fases, do Raimundos; e Lanterna dos afogados, de Os Paralamas do Sucesso.
Serviço
Quem um dia irá dizer - Eduardo e Mônica
Nesta sexta-feira (24/4), às 20h, e amanhã, às 17h e 20h, no Teatro Poupex (Sede da Poupex, no Setor Militar Urbano). Ingressos a R$50, à venda no site Sympla.
*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco