Festa eletrônica ocupa o Museu Nacional nesta sexta com setlist de Djs

Nesta sexta-feira (1/5), o festival Boma reúne os fãs de música eletrônica no Museu Nacional, que acompanharão um set list que reúne Mochakk, Maz, Desiree, Julya Karma entre outros DJ's. As apresentações começam a partir das 16h e os ingressos podem ser comprados a partir de R$ 255 no site da Ingresse.

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Brasília volta a receber o festival, que chegou em 2023, em nota a organização afirma gostar da capital. "Dançamos juntos nos locais mais icônicos da cidade, da Torre de TV ao Mané Garrincha, e agora estamos no Museu Nacional da República. Admiramos muito a fusão da arquitetura local com a energia da pista criando uma atmosfera nacionaisúnica".

Para esta edição, a curadoria explora a combinação do experimental com o clássico das pistas "Nosso objetivo é surpreender o público e entregar a melhor experiência no final. Assim como o papel do DJ é tocar também o que as pessoas ainda não conhecem ou não sabem se gostam, o nosso também é de apresentar os artistas que provoquem isso em uma noite" afirma.

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"Estarmos de volta é uma celebração do nosso compromisso em levar para o país todo os talentos, curadoria e experiência que construímos com poder nos detalhes, inovações e paixão pelo que fazemos", finaliza.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco



Serviço

Festival BOMA

Nesta sexta-feira (1/5), a partir das 16h no Museu Nacional. Entrada a partir de R$ 255 no ingresse. Não indicado para menores de 18 anos.