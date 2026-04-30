Grupo Pele celebra o Dia da Dança com o espetáculo Inabitável, no Sesc do SCS

O Grupo Pele apresenta o espetáculo Inabitável nesta quinta-feira (30/4), às 20h, no Teatro Silvio Barbato, no Sesc Presidente Dutra, no Setor Comercial Sul. A apresentação faz parte do projeto Abril em Dança, do Sesc, que celebra o Dia Internacional da Dança, comemorado dia 29 de abril. A programação é gratuita e tem classificação indicativa a partir de 10 anos.

O espetáculo é inspirado na cultura popular brasileira e propõe uma reflexão sobre a permanência das tradições diante das transformações sociais contemporâneas. A obra, que celebra o folclore, articula dança contemporânea e contação de histórias, trazendo à cena memórias que transitam entre o mágico e o concreto, questionando como as tradições sobrevivem à evolução constante da sociedade.

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De acordo com Catherine Zila, bailarina do espetáculo, a obra aborda seres que tiveram suas histórias silenciadas. “Esses seres tiveram suas histórias silenciadas: tudo que lhes restou foram algumas brechas. Forças opostas, refugiadas, obrigadas a dividir o mesmo espaço na tentativa de sobreviverem. O que antes era apenas um local inabitável para coexistência de ambos torna-se um espaço inabitável para qualquer existência”, conta.

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Para fazer jus ao tema abordado, a trilha sonora é composta por músicas instrumentais brasileiras e cenário original de Daniel Massayoshi, criado exclusivamente para o Grupo Pele transmitir a ideia central de Inabitável ao falar de natureza, e que em 2025 foi finalista do Prêmio Sesc Cultura, na categoria Qualidade e Desenvolvimento Técnico e Estético.

Além disso, como parte da participação no projeto Abril em Dança, o Grupo Pele desenvolve uma ação formativa com a oficina Acrobacias na Dança — Fortalecimento e Iniciação, oferecida gratuitamente desde segunda-feira (27/4), das 15h às 17h, no mesmo local que acontecerá o espetáculo, às 20h.

A entrada para o espetáculo é gratuita, sem necessidade de retirada antecipada de ingressos. O acesso será por ordem de chegada, sujeito à lotação.

Serviço

Inabitável



Nesta quinta-feira (30/4), no Teatro Silvio Barbato — Sesc Presidente Dutra (Setor Comercial Sul, Brasília/DF). Entrada gratuita, sujeita a lotação. Não indicado para menores de 10 anos.