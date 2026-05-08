Festival histórias reúne as duplas sertanejas mais tardicionais do Brasil

Os artistas que ajudaram a construir os capítulos mais marcantes do sertanejo no país têm encontro marcado em Brasília. O Festival Histórias estreia em 2026 na capital federal, com edição neste sábado (9/5), no Mané Garrincha. Chitãozinho & Xororó, Zezé Di Camargo & Luciano, Bruno & Marrone, César Menotti & Fabiano e Matogrosso & Mathias comandam a festa que começa às 16h e segue, nos próximos meses, para Manaus, Goiânia, São Paulo, Belo Horizonte, Cuiabá e Curitiba.

Na voz dos artistas, o repertório promete incluir grandes hinos do sertanejo, como é o caso de Evidências, de Chitãozinho & Xororó — há quem diga que a faixa é responsável pela letra que todo brasileiro sabe de cor, tal qual o Hino Nacional. "Com o tempo, vendo nossas músicas atravessarem gerações, sendo regravadas e cantadas por gente jovem, a gente começou a entender que tinha construído algo maior do que um momento. É quando você percebe que a história continua viva, independente do tempo", declara Chitãozinho.

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Na ativa há mais de meio século, a dupla continua se reinventando, sem esquecer, é claro, o estilo que os consagrou. Em 2024, por exemplo, eles lançaram o álbum José e Durval, em que deram maior destaque para o rock e o folk. "O segredo é não perder a essência. A gente sempre buscou se atualizar e experimentar, mas sem deixar de lado aquilo que nos trouxe até aqui. A renovação acontece de forma natural quando você está aberto ao novo, mas consciente da própria história", explica o cantor.

Para Xororó, apenas uma coisa é inegociável: o sentimento. "O sertanejo sempre foi muito verdadeiro, fala de amor, de saudade, de vida simples, de histórias que todo mundo entende. Isso não pode se perder, porque é o que conecta a música com as pessoas", afirma o vocalista.

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Ainda segundo o cantor, o ritmo que saiu do interior e virou dominante no país tem espaço para mais crescimento no Brasil. "O sertanejo cresceu justamente porque soube dialogar com o público e acompanhar as mudanças. É um gênero muito conectado com a realidade das pessoas; então, enquanto existir verdade nas músicas, ele vai continuar evoluindo e encontrando novos caminhos", encerra Xororó.