Conexão ancestral é tema de show em homenagem a sambistas

As sambistas Clementina de Jesus e Jovelina Pérola Negra são as homenageadas do espetáculo Agô!, que será apresentado pela brasiliense Ellen Oléria no Clube do Choro neste sábado (16/5), a partir de 20h30. Os ingressos custam R$50 e estão à venda no site Bilheteria Digital.

As canções do espetáculo passeiam por clássicos das duas cantoras, além de canções até hoje presentes em rodas de samba. Na linha do mar e Embala eu, de Clementina de Jesus, e Sorriso aberto e Luz do repente, de Jovelina Pérola Negra, são algumas delas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Intermediário que vendeu drogas a Matthew Perry é condenado à prisão

Ellen vê o samba como uma conexão à diáspora centro-africana. “Herança banto atualizada na energia do desejo de vida. O samba é a trilha sonora da resistência dos povos escravizados que ganhou os salões e o mundo por sua força estética resultado das nossas trocas na afro-diáspora”, diz.

Leia também: Valor que Flávio pediu a Vorcaro é 4 vezes maior que orçamento de 'O agente secreto'

Para ela, Clementina e Jovelina representam conexão e memória. “Sinto que estou envolvida por elas desde o início dos anos 2000. Suas vozes escuras, a conexão de ambas com a tradição: isso me cativa”, afirma. “Principalmente porque elas trouxeram suas marcas para a cena musical de uma forma muito potente, sinalizando para o mercado fonográfico o que as comunidades já sabiam: o samba vive atravessando décadas no que Leda Maria Martins chamou de nossos corpos-tela. Está gravado em nós.”

Serviço

Agô! Tributo a Clementina e Jovelina

Neste sábado (16/5), às 20h30, no Clube do Choro. Ingressos: R$50, disponíveis no site Bilheteria Digital.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco