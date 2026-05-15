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MÚSICA

Conexão ancestral é tema de show em homenagem a sambistas

Clementina de Jesus e Jovelina Pérola Negra são as homenageadas do espetáculo Agô!, com a brasiliense Ellen Oléria

Ellen Oléria homenageia Clementina de Jesus e Jovelina Pérola Negra - (crédito: Diego Bresani)
Ellen Oléria homenageia Clementina de Jesus e Jovelina Pérola Negra - (crédito: Diego Bresani)

As sambistas Clementina de Jesus e Jovelina Pérola Negra são as homenageadas do espetáculo Agô!, que será apresentado pela brasiliense Ellen Oléria no Clube do Choro neste sábado (16/5), a partir de 20h30. Os ingressos custam R$50 e estão à venda no site Bilheteria Digital. 

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As canções do espetáculo passeiam por clássicos das duas cantoras, além de canções até hoje presentes em rodas de samba. Na linha do mar e Embala eu, de Clementina de Jesus, e Sorriso aberto e Luz do repente, de Jovelina Pérola Negra, são algumas delas. 

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Ellen vê o samba como uma conexão à diáspora centro-africana. “Herança banto atualizada na energia do desejo de vida. O samba é a trilha sonora da resistência dos povos escravizados que ganhou os salões e o mundo por sua força estética resultado das nossas trocas na afro-diáspora”, diz. 

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Para ela, Clementina e Jovelina representam conexão e memória. “Sinto que estou envolvida por elas desde o início dos anos 2000. Suas vozes escuras, a conexão de ambas com a tradição: isso me cativa”, afirma. “Principalmente porque elas trouxeram suas marcas para a cena musical de uma forma muito potente, sinalizando para o mercado fonográfico o que as comunidades já sabiam: o samba vive atravessando décadas no que Leda Maria Martins chamou de nossos corpos-tela. Está gravado em nós.”

Serviço

Agô! Tributo a Clementina e Jovelina

Neste sábado (16/5), às 20h30, no Clube do Choro. Ingressos: R$50, disponíveis no site Bilheteria Digital. 

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco

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Por Júlia Costa
postado em 15/05/2026 06:00 / atualizado em 15/05/2026 17:05
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