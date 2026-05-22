Eterno romântico, Guilherme Arantes faz show no Ulysses Centro de Convenções

Guilherme Arantes tem apenas um plano para o futuro: durar. "Principalmente no coração, na alma das pessoas, como um mensageiro interdimensional, mesmo", define. Para comemorar o que agora já perdura por cinco décadas, o cantor celebra a carreira com a turnê 50 Anos-Luz, que será apresentada neste sábado (23/5), às 21h, no Ulysses Centro de Convenções; os ingressos custam a partir de R$85 e estão à venda no site Ticketmaster.

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Para montar o show, Arantes pensou nas referências e preferências "mais recorrentes nas memórias de época", sem negligenciar a expectativa do público, que espera conferir a trajetória de carreira do cantor. "Há que apresentar todos os temas de sucesso, várias outras pérolas-de-estilo, pedras laterais na pirâmide da carreira, alguns lados-B mais marcantes e uma amostra do novo trabalho, sempre dosando o ritmo do show para um voo seguro até a festa comemorativa de um gran-finale em alta octanagem", diz. "É um compromisso de fidelização."

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Neste sábado (23/5), Planeta água, Um dia, um adeus, Brincar de viver, Deixa chover, Cheia de charme, Meu mundo e nada mais, Êxtase, Pedacinhos e Coisas do Brasil são algumas das canções que a plateia poderá aproveitar na apresentação. "O público precisa vir preparado para uma jornada de profundidade, com um acabamento primoroso de banda, arranjos, um piano inacreditável, uma luz e cenografia à altura de uma comemoração de meio século. Jubileu de ouro!", celebra Arantes.