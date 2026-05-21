The Guardian elege os 100 melhores romances da história; confira

O jornal britânico The Guardian divulgou uma lista com os “100 melhores romances de todos os tempos”, elaborada a partir da votação de 172 intelectuais. O ranking reúne obras clássicas de diferentes períodos da literatura, mas também reacende o debate sobre a predominância de autores de língua inglesa e a pouca presença de escritores de outras regiões do mundo.
No topo da seleção aparece Middlemarch, da escritora George Eliot, publicado em 1871. Em segundo lugar está Amada, de Toni Morrison, lançado mais de um século depois, em 1987. A terceira posição ficou com Ulysses, de James Joyce.
A lista é marcada pela forte presença de autores europeus e norte-americanos, algo que pode refletir tanto a tradição literária valorizada pelo jornal inglês quanto a dificuldade de obras escritas em outros idiomas alcançarem circulação internacional, especialmente no mercado editorial de língua inglesa.
Mesmo assim, nomes da literatura russa conquistaram espaço de destaque. Liev Tolstói, Fiódor Dostoiévski e Vladimir Nabokov aparecem duas vezes cada entre os cem títulos selecionados.
A lista também chama atenção pela forte presença de mulheres que marcaram a história da literatura mundial. Entre os principais nomes estão Virginia Woolf, que aparece com quatro obras, Jane Austen, com três romances entre os cem melhores, além de Toni Morrison, única autora negra a ocupar o top 3 do ranking com Amada.
A seleção ainda inclui escritoras contemporâneas como Margaret Atwood, Chimamanda Ngozi Adichie, Han Kang e Elena Ferrante, mostrando espaço para vozes femininas de diferentes gerações e origens culturais.
Apesar da relevância histórica de autores brasileiros na literatura mundial, nenhum representante do país foi incluído na lista. Da América Latina, aparecem apenas o colombiano Gabriel García Márquez, com Cem Anos de Solidão, e o mexicano Juan Rulfo, autor de Pedro Páramo.
O levantamento também evidencia uma preferência por obras publicadas no século 20. Entre os escritores contemporâneos presentes no ranking, apenas Elena Ferrante figura com um livro lançado nos anos 2010: A Amiga Genial, publicado em 2011.
Ao todo, 13 autores da lista ainda estão vivos, entre eles Kazuo Ishiguro, Margaret Atwood, Han Kang e Chimamanda Ngozi Adichie.
Entre os romances mais bem colocados também aparecem clássicos como Anna Karenina, Orgulho e Preconceito, 1984, Moby Dick e Dom Quixote, consolidando a presença de obras já consideradas pilares da literatura universal.
Confira lista:
- Middlemarch — George Eliot (1871)
- Amada — Toni Morrison (1987)
- Ulysses — James Joyce (1920)
- Ao Farol — Virginia Woolf (1927)
- Em Busca do Tempo Perdido — Marcel Proust (1913)
- Anna Karenina — Liev Tolstói (1878)
- Guerra e Paz — Liev Tolstói (1867)
- Jane Eyre — Charlotte Brontë (1847)
- Orgulho e Preconceito — Jane Austen (1813)
- Madame Bovary — Gustave Flaubert (1856)
- O Grande Gatsby — F. Scott Fitzgerald (1925)
- A Casa Soturna — Charles Dickens (1853)
- Emma — Jane Austen (1815)
- Mrs Dalloway — Virginia Woolf (1925)
- Moby Dick — Herman Melville (1851)
- 1984 — George Orwell (1949)
- Cem Anos de Solidão — Gabriel García Márquez (1967)
- Persuasão — Jane Austen (1817)
- A Vida e Opiniões de Tristram Shandy — Laurence Sterne (1759)
- O Morro dos Ventos Uivantes — Emily Brontë (1847)
- Retrato de uma Senhora — Henry James (1881)
- O Mundo se Despedaça — Chinua Achebe (1958)
- Os Filhos da Meia-Noite — Salman Rushdie (1981)
- Os Vestígios do Dia — Kazuo Ishiguro (1989)
- Lolita — Vladimir Nabokov (1955)
- Dom Quixote — Miguel de Cervantes (1605)
- O Processo — Franz Kafka (1925)
- Os Irmãos Karamazov — Fiódor Dostoiévski (1880)
- Fogo Pálido — Vladimir Nabokov (1962)
- Frankenstein — Mary Shelley (1818)
- A Primavera da Srta. Jean Brodie — Muriel Spark (1961)
- O Deus das Pequenas Coisas — Arundhati Roy (1997)
- David Copperfield — Charles Dickens (1850)
- Wolf Hall — Hilary Mantel (2009)
- Grandes Esperanças — Charles Dickens (1861)
- O Conto da Aia — Margaret Atwood (1985)
- O Homem Invisível — H. G. Wells (1897)
- A Época da Inocência — Edith Wharton (1920)
- Seus Olhos Viam Deus — Zora Neale Hurston (1937)
- A Canção de Solomon — Toni Morrison (1977)
- Coração das Trevas — Joseph Conrad (1899)
- A Montanha Mágica — Thomas Mann (1924)
- Housekeeping — Marilynne Robinson (1980)
- O Quarto de Giovanni — James Baldwin (1956)
- O Carnê Dourado — Doris Lessing (1962)
- O Leopardo — Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1958)
- Feira das Vaidades — William Makepeace Thackeray (1848)
- A Metamorfose — Franz Kafka (1915)
- Um Delicado Equilíbrio — Rohinton Mistry (1995)
- Vasto Mar de Sargaços — Jean Rhys (1966)
- A Amiga Genial — Elena Ferrante (2011)
- A Taça de Ouro — Henry James (1904)
- O Trânsito de Vênus — Shirley Hazzard (1980)
- Orlando — Virginia Woolf (1928)
- As Ondas — Virginia Woolf (1931)
- Mansfield Park — Jane Austen (1814)
- O Som e a Fúria — William Faulkner (1929)
- Desonra — J. M. Coetzee (1999)
- Não Me Abandone Jamais — Kazuo Ishiguro (2005)
- Howards End — E. M. Forster (1910)
- Os Anéis de Saturno: Uma Peregrinação Inglesa — W. G. Sebald (1995)
- Meio Sol Amarelo — Chimamanda Ngozi Adichie (2006)
- Dentes Brancos — Zadie Smith (2000)
- O Bom Soldado — Ford Madox Ford (1915)
- A Cor Púrpura — Alice Walker (1982)
- O Mestre e Margarida — Mikhail Bulgákov (1967)
- O Homem Sem Qualidades — Robert Musil (1930)
- Meridiano de Sangue — Cormac McCarthy (1985)
- Crime e Castigo — Fiódor Dostoiévski (1866)
- Judas, o Obscuro — Thomas Hardy (1895)
- Kindred: Laços de Sangue — Octavia E. Butler (1979)
- Nosso Amigo em Comum — Charles Dickens (1865)
- Austerlitz — W. G. Sebald (2001)
- Condições Nervosas — Tsitsi Dangarembga (1988)
- O Olho Mais Azul — Toni Morrison (1970)
- Drácula — Bram Stoker (1897)
- O Arco-Íris — D. H. Lawrence (1915)
- Uma Casa para o Sr. Biswas — V. S. Naipaul (1961)
- Proclamem nas Montanhas — James Baldwin (1952)
- Rebecca — Daphne du Maurier (1938)
- Os Buddenbrook — Thomas Mann (1901)
- Fim de Caso — Graham Greene (1951)
- Adeus às Armas — Ernest Hemingway (1929)
- O Talentoso Ripley — Patricia Highsmith (1955)
- A Vegetariana — Han Kang (2007)
- A Outra Volta do Parafuso — Henry James (1898)
- A Linha da Beleza — Alan Hollinghurst (2004)
- Ragtime — E. L. Doctorow (1975)
- A Mão Esquerda da Escuridão — Ursula K. Le Guin (1969)
- O Quarto de Jacó — Virginia Woolf (1922)
- Vida e Destino — Vasily Grossman (1980)
- A Educação Sentimental — Gustave Flaubert (1869)
- As Cidades Invisíveis — Italo Calvino (1972)
- O Mundo Conhecido — Edward P. Jones (2003)
- O Retorno do Nativo — Thomas Hardy (1878)
- Pedro Páramo — Juan Rulfo (1955)
- Ardil-22 — Joseph Heller (1961)
- A Estrada — Cormac McCarthy (2006)
- O Mensageiro — L. P. Hartley (1953)
- My Ántonia — Willa Cather (1918)