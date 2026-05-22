Exposição para crianças traz instalações que associam casas e sentimentos

Cidadela Exposição de Maria Azou. Abertura amanhã, às 10h, na CAIXA Cultural Brasília (SBS – Quadra 4 – Lotes 3/4 – Brasília), com visita guiada da artista. Visitação até 23 de agosto, de terça a domingo, das 9h às 21h. Classificação indicativa livre - (crédito: Divulgação)

A exposição Cidadela nasceu de uma inquietação da artista Maria Ezou com o público infantil. Ela queria criar uma instalação destinada às crianças, acessível, que pudesse ser tocada e que respeitasse temáticas capazes de dialogar com os pequenos. Nasceram assim as casa mágicas apresentadas na Caixa Cultural, minimundos animados criados especialmente para as crianças.

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A cidade é o tema principal de Cidadela, mas a perspectiva é particular. "A exposição surgiu a partir da minha leitura sobre a cidade. Sou filha de arquiteta, neta de arquiteto, então meu diálogo como artista com a cidade vem muito dessa relação familiar e de pensamento. Cidadela nasceu a partir do entendimento do corpo como casa e cidade", explica Maria.

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A partir de uma pesquisa em fisiologia e biologia, a artista mergulhou em uma mistura de linguagens e imagens que propõem olhar para o corpo e a casa como metáforas de espaços pelos quais circulam sentimentos, histórias e sensações. "Existe uma relação entre o fluxo de uma casa e de um corpo", garante. "Então, temos, na exposição, sobreposições de cartografia de um corpo como cartografia de uma casa: onde se encontraria a raiva na casa? E a ideia da liberdade? De gestar? São conceitos que habitam nosso corpo, mas onde eles habitam numa casa?".

No total, ela criou 15 casas construídas a partir de uma estrutura moldada no próprio corpo. Além disso, quatro casulos fazem a ligação entre essas moradas. Cada casa está associada a um sentimento ou sensação. Com nomes como Casa Raiva, Casa Empatia, Casa Amor, Casa Afeto, Casa Tristeza, Casa Alegria, Casa Liberdade e Casa Gestar, Maria propõe ao público uma experiência que envolve sons, animação, vídeo e fotografia. À arte têxtil utilizada na construção das casas-corpo, a artista adiciona elementos do teatro e do audiovisual, além de explorar a música e a literatura.

"Todas as casas têm sentimentos associados, na verdade, um misto entre sentimento e ação. É uma mistura do sentir no corpo", conta a artista, que começou a conceber obras para crianças no teatro e viu nas artes visuais a possibilidade de desdobrar certas temáticas de uma forma lúdica e poética.





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Cidadela

Exposição de Maria Ezou. Abertura amanhã, às 10h, na CAIXA Cultural Brasília (SBS – Quadra 4 – Lotes 3/4 – Brasília), com visita guiada da artista. Visitação até 23 de agosto, de terça a domingo, das 9h às 21h. Classificação indicativa livre







