Clube do Choro recebe homenagem a Lô Borges nesta quinta-feira (21/5)

Seis meses após a morte de Lô Borges, o guitarrista Nelson Faria e o trio O Clube, formado por Rodrigo Borges, Felipe Fantoni e Pingo Ballona, homenageiam o legado do compositor mineiro com apresentação nesta quinta-feira (21/5), no Clube do Choro, às 20h30. Os ingressos custam R$40 e estão à venda no site Bilheteria Digital.

O Clube foi formado com o objetivo de celebrar o repertório do Clube da Esquina, sempre levando ao palco um convidado especial. Para Rodrigo, cantor e sobrinho de Lô Borges, a presença de Nelson Faria traz novas melodias às músicas a partir de improvisações com influências do jazz. “O Nelson se encaixa perfeitamente nessa proposta de jogar uma luz diferente, mais jazzística, porque o Clube da Esquina tinha influências do rock, da música latina e também do jazz”, diz.

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O show passa pelos principais compositores do Clube da Esquina, como Beto Guedes e Toninho Horta, mas com foco na produção de Lô Borges e Milton Nascimento. “Tentamos, obviamente, mesclar canções que são mais conhecidas, como Clube da Esquina nº2, Para Lennon e McCartney e Paisagem da janela, com outras canções que a gente nem considera tão lado B do Clube, mas que não são tão conhecidas do repertório usual”, explica Rodrigo.

O cantor define a obra de Lô a partir da simplicidade. “A gente, por um lado, tentou ser fiel às harmonias que ele trazia, que são muito inventivas, mas por outro, tentamos manter a simplicidade na forma de tocar, como uma boa jam session”, afirma. “Seguir nossa intuição, obedecendo às formas das canções, em alguns casos, de não tentar muitas vezes complicar as músicas que já têm uma certa perfeição estética do ponto de vista de estrutura.”

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Serviço

Trio mineiro O Clube convida Nelson Faria

Nesta quinta-feira (21/5), às 20h30, no Clube do Choro. Ingressos: R$40, à venda no site Bilheteria Digital.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel