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Globo desenvolve novo humorístico com comediante de 10 milhões de seguidores

Emissora testa formato comandado por Raphael Ghanem em São Paulo

gravações do formato devem acontecer no começo de junho, em São Paulo - (crédito: Observatorio dos Famosos)
gravações do formato devem acontecer no começo de junho, em São Paulo - (crédito: Observatorio dos Famosos)

A Globo está em fase de desenvolvimento para aprovar um novo programa humorístico apresentado por um comediante que possui mais de 10 milhões de seguidores, e é considerado um grande sucesso entre o público jovem nas redes sociais.

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Segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, o formato, que possui o título provisório de Me Conte Uma Treta, será liderado por Raphael Ghanem, e receberá pessoas para contar histórias inusitadas de brigas com familiares e ex-namorados, entre outros.

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As gravações do formato, inclusive, devem acontecer no começo de junho, em São Paulo. Este, por sua vez, será o segundo teste que Ghanem gravará para a Globo. Em outubro do ano passado, ele já participou de um piloto. Desta vez, ele fará alguns ajustes pedidos pela direção de humor da emissora.

No espetáculo Se é Que Você Me Entende, Ghanem costuma misturar stand-up com esquetes e interação com parte da plateia. O humorista já teve passagens anteriores pela Globo. Antes de seguir a carreira no humor, ele foi escritor de programas de entretenimento, e chegou a participar de programas e novelas como Verdades Secretas (2015), A Lei do Amor (2016) e Verão 90 (2019).

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Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 21/05/2026 17:30 / atualizado em 21/05/2026 17:30
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