Globo desenvolve novo humorístico com comediante de 10 milhões de seguidores

gravações do formato devem acontecer no começo de junho, em São Paulo - (crédito: Observatorio dos Famosos)





A Globo está em fase de desenvolvimento para aprovar um novo programa humorístico apresentado por um comediante que possui mais de 10 milhões de seguidores, e é considerado um grande sucesso entre o público jovem nas redes sociais.

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Segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, o formato, que possui o título provisório de Me Conte Uma Treta, será liderado por Raphael Ghanem, e receberá pessoas para contar histórias inusitadas de brigas com familiares e ex-namorados, entre outros.

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As gravações do formato, inclusive, devem acontecer no começo de junho, em São Paulo. Este, por sua vez, será o segundo teste que Ghanem gravará para a Globo. Em outubro do ano passado, ele já participou de um piloto. Desta vez, ele fará alguns ajustes pedidos pela direção de humor da emissora.

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No espetáculo Se é Que Você Me Entende, Ghanem costuma misturar stand-up com esquetes e interação com parte da plateia. O humorista já teve passagens anteriores pela Globo. Antes de seguir a carreira no humor, ele foi escritor de programas de entretenimento, e chegou a participar de programas e novelas como Verdades Secretas (2015), A Lei do Amor (2016) e Verão 90 (2019).