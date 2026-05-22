Festival Porão do Rock traz Nação Zumbi e Dead Fish ao Mané Garrincha

A capital vai tremer neste final de semana com o festival Porão do Rock no estacionamento da Arena Mané Garrincha. Para a 27ª edição, o line-up conta com mais de 30 atrações com nomes como Angra, Marcelo Falcão, a banda americana Penny Wise, Nação Zumbi, Tribo da Periferia, Scalene e Dead Fish.

Alírio Netto, vocalista do Angra, destaca que estar em Brasília, berço do rock para participar do festival, é muito especial. "Falar da história de Brasília é, de certa forma, falar também da história do rock nacional. São trajetórias que se encontram e, muitas vezes, confundem-se. Muita gente fundamental da música brasileira saiu daqui, e isso faz com que a cidade tenha uma identidade artística muito forte", destaca. O vocalista reforça que o grupo sempre teve uma relação muito forte com festivais e com o público apaixonado por música brasileira e música pesada.

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"Retornar como headliner do Porão do Rock, um festival histórico dentro da cena nacional, dá um peso ainda maior a tudo isso. É uma grande responsabilidade, mas estamos prontos para assumir e fazer acontecer. Ao mesmo tempo, existe uma emoção pessoal muito forte. É quase como voltar para casa, mas voltando com o Angra, uma das bandas mais importantes da história do rock brasileiro. É histórico, é maravilhoso e tenho certeza de que será incrível", ressalta Alírio Neto.

Com mais de 35 anos de trajetória, Rafael Bittencourt, guitarrista do Angra, afirma que o momento atual é de celebração. "A ideia é mostrar que o Angra não é apenas uma fase específica, mas, sim, todo o legado e toda a história construída pela banda. Estamos reunindo histórias, celebrando álbuns e conectando diferentes momentos da nossa carreira. O que nos move continua sendo a paixão pela música, a vontade de nos conectar com as pessoas e a emoção de receber do público relatos de como nossas músicas fizeram diferença em suas vidas", reflete Rafael.

Para montar a setlist de um show como esse, o vocalista afirma que é quase uma arte. "A banda tem uma discografia muito extensa, com músicas icônicas e importantes em todas as fases, então é sempre difícil fechar um repertório. A ideia foi construir um setlist que representasse a história da banda de forma ampla. Tentamos equilibrar os clássicos, as músicas mais pesadas, os momentos progressivos e as diferentes fases do Angra, para que o público pudesse revisitar essa trajetória da maneira mais intensa possível", comenta Alírio Netto.

Kiko Loureiro, antigo guitarrista do Angra, com história marcante no grupo, também fará parte do show. "Ele participou de fases clássicas da banda, ajudou a construir discos históricos e deixou uma marca definitiva na música pesada. Naturalmente, isso também influencia o repertório e reforça a vontade de homenagear momentos importantes dessa trajetória", finaliza o vocalista.