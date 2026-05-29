Oswaldo Montenegro traduz astrologia em melodia em A dança dos signos

Oswaldo Montenegro apresenta 'A dança dos signos' para comemorar 70 anos de vida - (crédito: Daniela Santos)

Oswaldo Montenegro lançou o musical A dança dos signos pela primeira vez em 1983; com 12 músicas autorais, o projeto se tornou um dos mais marcantes da carreira do cantor. Em setembro do ano passado, o artista anunciou a regravação de todas as canções e uma nova turnê do projeto para comemorar os 70 anos de vida. “Hoje, estamos em outra época, temos outros recursos técnicos, somos outros seres humanos, se assim posso dizer, com outras exigências”, diz Madalena Salles, flautista e parceira de longa data de Montenegro.

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Neste sábado (30/5), Oswaldo vem a Brasília para uma apresentação única de A dança dos signos, às 21h30, no Ulysses Centro de Convenções. Durante a apresentação, o artista percorre os signos da astrologia em roteiro que varia entre canções e conversas com o público, trazendo referências a sucessos da carreira, como Bandolins e Lua e flor, e artistas como Elton John, John Lennon e Chico Buarque. “Oswaldo gosta de símbolos. E nada que proporcione mais possibilidades de lidar com símbolos, com arquétipos, do que a astrologia”, diz Madalena.

A astrologia serve de base para abordar outros temas, como paz, resiliência e convivência apesar das diferenças. “O show fala muito mais do que apenas astrologia. Mas, claro, as pessoas se identificarão ao ver seu signo ser abordado, ou o signo de seu companheiro, seu amigo, seus pais, seu filho”, afirma. “Eu considero que esse show trata de coisas urgentes, considerando o momento que vivemos atualmente em todo planeta. Porque ele fala de paz, de esperança, de amor, de tolerância.”

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Serviço

A dança dos signos

Neste sábado (30/5), às 21h30, no Ulysses Centro de Convenções. Ingressos: R$90 (meia), no site Bilheteria Digital.





*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco