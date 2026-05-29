Trompetista Paulo Black celebra o centenário de Miles Davis no Clube do Choro

O trompetista brasiliense Paulo Black sobe ao palco do Clube do Choro, neste sábado (30/5), ao lado de seu quarteto para celebrar o centenário de Miles Davis, um dos artistas mais revolucionários do jazz. Admirador da obra do artista desde os tempos de estudante, Paulo afirma que a influência de Miles perpassa toda a sua trajetória musical e explica que o tributo vem sendo amadurecido há anos. "Miles sempre atravessou e atravessa minha trajetória musical por ser o trompetista que até hoje escuto com maior frequência", destaca.

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Para Paulo Black, o legado do músico norte-americano permanece atual justamente pela capacidade de romper barreiras e antecipar sonoridades. "Miles sempre foi muito modernista e à frente do tempo, acredito que sua obra continua atual até hoje justamente por conta de todo esse modernismo presente nas composições e nos discos", afirma o trompetista. O show promete revisitar diferentes fases da carreira do jazzista, passando pelos clássicos eternizados em discos históricos e também por composições menos conhecidas do público.

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A escolha do repertório foi um dos maiores desafios da apresentação, em razão da pluralidade da obra de Miles, explica Paulo Black. "O público pode esperar um passeio pela história e trajetória do artista, tenho certeza que quem conhece e gosta do artista vai gostar mais ainda, e quem não conhece vai querer saber mais sobre suas incríveis obras", conclui. Além da homenagem, o espetáculo também reforça a importância da música instrumental na cena cultural brasiliense.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco