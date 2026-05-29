Musical com Naruna Costa conta a vida de Elza Soares

Elza Direção: Duda Maia. Com Janamô, Josy.Anne, Júlia Sanchez, Julia Tizumba, Sara Chaves, Sara Hana e Naruna Costa. Hoje, às 20h, amanhã, às 16h e às 20h, e domingo, às 19h, na Caixa Cultural (SBS Q. 4, Lotes ¾). Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia), na bilheteriacultural.com.br. Não recomendado para menores de 14 anos. - (crédito: Enzo Amarelo)

Sete atrizes sobem ao palco neste fim de semana para viver uma das maiores cantoras da história da música brasileira no musical Elza, em cartaz até domingo (31/5) na Caixa Cultural. À frente de um texto escrito por Vinicius Calderoni e com direção de Duda Maia, o espetáculo mergulha nas diversas fases da vida de Elza Soares e explora todas as facetas da artista, desde a infância até a morte, em janeiro de 2022.

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Quem conduz e amarra todas essas fases é Naruna Costa, no papel da Elza dos tempos atuais. Para viver a cantora, a atriz retomou uma pesquisa iniciada em 2016, quando encarnou Elza no musical Garrincha — Uma ópera das ruas, de Bob Wilson. Foram necessários dois meses de uma preparação vocal iniciada anos antes e um exercício de reconexão com a pesquisa original. “Tem um volume muito grande de músicas no espetáculo inteiro e tento trazer as características da Elza, os graves, a extensão vocal. Fiz um estudo grande para tentar sustentar”, explica a atriz. “Pesquisei muito material de audiovisual, muitos documentários, muitos filmes, ela conseguiu documentar muito. E fui pegando os jeitos, os trejeitos.”

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Elza estreou em 2018, mas foi suspenso durante a pandemia. A retomada trouxe também um elenco novo, do qual faz parte Naruna, que ganhou o prêmio por direção musical no espetáculo Boi mansinho e a santa cruz do deserto, em 2024. Elza conta a vida da cantora de forma cronológica. Estão lá a infância, quando descobre a música, os concursos de calouros no rádio, os trabalhos domésticos como faxineira, a primeira vez no estúdio de gravação, o sofrido primeiro casamento, os filhos e a união com Garrincha.

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Para Naruna, Elza é uma das artistas mais importantes do Brasil. “Tanto pela trajetória de vida quanto pela ousadia de artista e por não se encaixar em algo que estava predestinado a ela, sempre fazendo novas pesquisas, juntando musicalidades de outros lugares, muito conectada com a juventude, com a comunidade negra, trans”, explica. “Ela tinha uma música atual e contribuiu muito para nossa cena musical. E como mulher negra, é uma das artistas que mais me representam pela sua perspectiva de usar a arte como tecnologia de sobrevivência.”



Serviço

Elza

Direção: Duda Maia. Com Janamô, Josy.Anne, Júlia Sanchez, Julia Tizumba, Sara Chaves, Sara Hana e Naruna Costa. Hoje, às 20h, sábado (30/5), às 16h e às 20h, e domingo, às 19h, na Caixa Cultural (SBS Q. 4, Lotes ¾). Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia), na bilheteriacultural.com.br. Não recomendado para menores de 14 anos.













