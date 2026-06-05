Rodrigo Teaser traz Michael Jackson em apresentação na capital

Ser fã de Michael Jackson definiu a infância de Rodrigo Teaser, assim como a de muitas pessoas. Mas a obstinação fez com que o artista paulistano se levasse essa paixão ao limite. Quem for ao Ulysses Guimarães neste sábado (6/5), às 22h, vai se deparar com gestos, maquiagem e músicas que transportam o legado do rei do pop a Brasília. Em junho, serão 12 apresentações no Brasil.

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A guitarrista Jennifer Batten, o diretor musical e backing vocal Kevin Dorsey e o coreógrafo Lavelle Smith, que participaram de turnês do Michael Jackson, se juntam ao espetáculo. “A obra dele nunca precisou de mim ou de nenhum outro tributo para ser viva e forte. O centro de tudo é o homenageado”, afirma Teaser.

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O repertório escolhido para o espetáculo vem do show que Michael Jackson fez, em 1996, a convite do sultão de Brunei, com músicas como Thriller, Billie Jean, Black or White e Beat It. Segundo Teaser, o tributo não é o mesmo que uma apresentação musical. “É preciso que pequenos gestos deixem claro a razão daquilo tudo.” Para isso, bailarinos, são utilizados efeitos especiais, elevadores, catapultas e lasers e figurinos, além de coreografias originais.

O tributo Rei do Pop passou por 10 países, de quatro continentes, e foi visto por mais de 1 milhão de pessoas em 400 cidades. A longevidade de 13 anos da iniciativa, acredita Teaser, se deve ao fato de transmitir entusiasmo que vem do coração de um fã.

“Não sei mensurar o prazer que é viver esse faz de conta noite após noite. Ser artista independente no Brasil é um desafio, mas isso aumenta o prazer de tornar algo real. Quando eu parar, MJ seguirá cativando fãs ao redor do mundo. Então até lá, que eu colecione boas recordações.”

Serviço

Rei do Pop, tributo de Rodrigo Teaser a Michael Jackson, neste sábado (6/6), às 22h, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Ingressos: lounge com quatro lugares R$ 3.280; camarote all inclusive individual R$ 470, no site Bilheteria Digital.