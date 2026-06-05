Los Candangos faz tributo a Los Hermanos hoje (5/6) na Eye Patch Panda

Victória Souza*

Hoje, a Los Candangos, banda tributo ao universo de Los Hermanos, sobe ao palco da Eye Patch Panda, às 21h30. Unindo músicas de todas as fases da banda carioca, o grupo brasiliense celebra a força das canções, das letras e da atmosfera de sucessos que marcaram uma geração inteira, como Anna Júlia e Último Romance.

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O projeto é formado por Paulo Veríssimo, Ivo Portela, Marcos Henrique, Maicon Vasconcelos, Paulo Rogério e Jefferson Moura, músicos que também integram projetos como Distintos Filhos. A ideia surgiu do desejo de homenagear o grupo do qual são fãs e de matar a saudade durante o hiato da Los Hermanos. Ao longo da trajetória, a Los Candangos já teve contato com Rodrigo Barba, baterista da formação original, e Alex Werner, produtor que serviu de inspiração para o clássico Anna Júlia.

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Segundo Paulo Veríssimo, guitarrista e vocalista, o tributo é uma forma de contribuir para que a Los Hermanos continue viva, atraindo um público cada vez mais novo. O show de hoje promete muita energia e nostalgia. "Juntando o clima e a vibe do espaço com o repertório, a noite tem tudo para ser muito especial", finaliza Paulo.

Serviço

Los Candangos - Especial Los Hermanos

Hoje, às 21h30, no Eye Patch Panda. Ingressos: R$35, disponíveis na plataforma Sympla.

*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco