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Música

Moacyr Luz e Dhi Ribeiro agitam Birosca com show gratuito domingo (7/6)

Moacyr Luz, do Samba do Trabalhador, e Dhi Ribeiro se apresentam gratuitamente na Birosca neste domingo (7/6)

Moacyr Luz faz apresentação gratuita na Birosca do Conic - (crédito: Divulgação)
Moacyr Luz faz apresentação gratuita na Birosca do Conic - (crédito: Divulgação)

O Festival Cep - Cidade entre palcos leva Moacyr Luz e Dhi Ribeiro à Birosca, no Conic, neste domingo, a partir de 17h, para uma roda de samba com o grupo Buraco do Tatu. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados pelo site Shotgun. 

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Dhi Ribeiro abre a programação do último dia do Festival Cep com repertório que mistura clássicos do samba e músicas autorais. Para a cantora, revisitar os grandes sucessos do gênero não é uma tarefa complexa. "Quando existe admiração e respeito pelos que vieram antes de nós, não é difícil uma boa interação", reflete. "Principalmente revisitando clássicos e trazendo nossa contribuição, com humildade e competência, é sempre uma honra estar perto desses gigantes do samba."

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Neste ano, Moacyr Luz, conhecido como Moa, comemorou 20 anos de atividade do Samba do Trabalhador, roda de samba que acontece semanalmente, às segundas-feiras, no Rio de Janeiro, com disco ao vivo. O projeto revisita sucessos como Vila Isabel, com Martinho da Vila, e apresenta também faixas inéditas. 

Com mais de 300 músicas já gravadas, Moa traz repertório autoral para a Birosca, com canções como Vida da minha vida, Cabô, meu pai e Estranhou o quê. "Brincando um pouco com o ditado popular, a gente dança conforme a música. Muita coisa vai acontecer na hora, quando eu ver como é a reação das pessoas, como o público reage", diz o cantor. 

Com o show solo, Moacyr aproveita a oportunidade de cantar músicas que, no Samba do Trabalhador, são interpretadas por outros, como Som de prata e Você não parece mais você. "Coisas que outras pessoas cantam no show e que agora quem vai cantar sou eu", avisa. 

Serviço

Festival Cep

Neste domingo, a partir de 17h, no Birosca (SDS, Bloco E, loja 3). Ingressos: gratuitos, no site Shotgun. 


*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco 

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Por Júlia Costa
postado em 05/06/2026 00:01 / atualizado em 05/06/2026 15:15
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