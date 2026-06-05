Moacyr Luz e Dhi Ribeiro agitam Birosca com show gratuito domingo (7/6)

O Festival Cep - Cidade entre palcos leva Moacyr Luz e Dhi Ribeiro à Birosca, no Conic, neste domingo, a partir de 17h, para uma roda de samba com o grupo Buraco do Tatu. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados pelo site Shotgun.
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Dhi Ribeiro abre a programação do último dia do Festival Cep com repertório que mistura clássicos do samba e músicas autorais. Para a cantora, revisitar os grandes sucessos do gênero não é uma tarefa complexa. "Quando existe admiração e respeito pelos que vieram antes de nós, não é difícil uma boa interação", reflete. "Principalmente revisitando clássicos e trazendo nossa contribuição, com humildade e competência, é sempre uma honra estar perto desses gigantes do samba."
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Neste ano, Moacyr Luz, conhecido como Moa, comemorou 20 anos de atividade do Samba do Trabalhador, roda de samba que acontece semanalmente, às segundas-feiras, no Rio de Janeiro, com disco ao vivo. O projeto revisita sucessos como Vila Isabel, com Martinho da Vila, e apresenta também faixas inéditas.
Com mais de 300 músicas já gravadas, Moa traz repertório autoral para a Birosca, com canções como Vida da minha vida, Cabô, meu pai e Estranhou o quê. "Brincando um pouco com o ditado popular, a gente dança conforme a música. Muita coisa vai acontecer na hora, quando eu ver como é a reação das pessoas, como o público reage", diz o cantor.
Com o show solo, Moacyr aproveita a oportunidade de cantar músicas que, no Samba do Trabalhador, são interpretadas por outros, como Som de prata e Você não parece mais você. "Coisas que outras pessoas cantam no show e que agora quem vai cantar sou eu", avisa.
Serviço
Festival Cep
Neste domingo, a partir de 17h, no Birosca (SDS, Bloco E, loja 3). Ingressos: gratuitos, no site Shotgun.
*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco