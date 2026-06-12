A sanfona dita o ritmo no arraiá do Santuário Nossa Senhora da Saúde

Neste fim de semana, o Arraiá da Saúde no Santuário Nossa Senhora da Saúde (702 Norte) é uma boa opção para os apaixonados por forró. A festa começa nesta sexta-feira (12/6), às 18h, com música ao vivo comandada pelo cantor Miguel Santos e, segue até domingo, com as atrações Flávio Brasil, Só Pra Xamegar e Encosta N'eu. Além dos shows, o evento inclui apresentações de quadrilhas, brincadeiras, comidas típicas e espaço kids.
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"É um momento de celebrar a cultura nordestina por meio da música, da dança, das comidas típicas e da convivência comunitária", explica Bruno Melo, fundador da banda Só Pra Xamegar. O cantor é a atração principal de sábado e garante um repertório repleto de sucessos. "O público pode esperar um show muito animado, com o autêntico forró nordestino, muita interação e um repertório pensado para fazer todo mundo dançar", declara.
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A programação se encerra no domingo (14/6) com as apresentações de Flávio Brasil e da banda Encosta N'eu. Em uma mistura de xote, baião e arrasta-pé com o clima festivo, o forró consegue unir diferentes tipos de público para dançar e curtir. "Ver crianças, jovens, adultos e idosos cantando e dançando juntos mostra a força dessa cultura", comenta Luciano Rios, fundador e compositor do Encosta N'eu.
*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco