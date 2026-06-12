Segunda etapa do Sesc Tradições Juninas tem show de sertanejo e comida típcia

Nesta sexta-feira (12/6), a partir das 18 horas, a unidade do Sesc Taguatinga Sul recebe a segunda etapa do Sesc Tradições Juninas. Com entrada gratuita, a celebração traz música, dança, comidas típicas e atrações que fortalecem as tradições juninas. A programação terá início com o show da Banda Moinho D’Água, às 18h, apresentação da Quadrilha Eta Lasqueira, às 19h30, e, encerramento, com show das cantoras Kellen Lemos e Verônica do Cajon.

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Para Kellen Lemos, as festas juninas representam a máxima expressão da cultura sertaneja, da tradição e de uma alegria contagiante que une as pessoas. Na noite de hoje, ao lado de Verônica do Cajon, a artista promete um repertório cheio de energia e clássicos da música raiz. “Estamos prontos para fazer uma festa linda", finaliza.

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A abertura do projeto ocorreu em Ceilândia, nos dias 30 e 31 de maio, e reuniu cerca de 20 mil pessoas. Além da edição de hoje, o circuito seguirá por outras quatro unidades do Sesc-DF, em Taguatinga Norte no dia 20 de junho, na 504 Sul/W3 no dia 21 de junho, no Guará no dia 26 de junho e no Gama no dia 27 de junho.

Serviço

Arraiá do Sesc

Nesta sexta-feira (12/6), a partir das 18h, no Sesc Taguatinga Sul. Entrada Gratuita.

*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco