São-joão no Guará e na Asa Sul embalam o últim fim de semana de junho

O maior São João de rua da capital retoma de hoje a domingo no Guará II - (crédito: Divulgação)

Neste fim de semana, o Guará será palco daquele que é reconhecido como o maior São João de rua de Brasília. O 9° São João do Guará terá mais três dias de festa: nesta sexta (26/6), sábado (27/6) e no domingo (28/6), a partir das 17h, em frente ao Edifício Consei, no Guará II. O evento apresentará atrações musicais, quadrilhas juninas, comidas típicas e atividades para toda a família.

Leia também: Ricardo Cônti fala de trabalhos como Festival de Parintins e teatro em Lisboa

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A programação traz grupos que são referência na cultura junina, como quadrilha Mala Véia, Flor de Mamulengo, Mulatão e Estrela de Prata. Haverá também shows de artistas como Thales Mamulengo, Nego Rainner, Priscila Areba, Salvador Neto e Diego Borges. E, ainda, os trios Bacurau Arretado, Sanfona Nova e o Trio Mestre Lua, além de um trio surpresa.

A festa é considerada uma das mais importantes do calendário da região. Além do aspecto cultural, ela movimenta a economia local e gera oportunidades para comerciantes, empreendedores e artistas. "Chegar à 9ª edição representa a força de uma tradição que valoriza nossas raízes, fortalece a identidade cultural da comunidade e cria oportunidades de encontro entre famílias, amigos e diferentes gerações", afirma Mayara Franco, organizadora e produtora do evento.

O 9° São João do Guará tem atrações voltadas para crianças, jovens, adultos e idosos, uma cenografia temática que remete ao universo junino e à cultura nordestina, e ritmos que mantém viva a essência do são-joão e representam a riqueza cultural do Nordeste, como xote, xaxado, baião e forró. "Fazer com que cada pessoa encontre motivos para aproveitar a festa, reunindo gerações em um ambiente seguro, acolhedor e repleto de cultura, fortalecendo o espírito familiar, é uma das marcas do são-joão do Guará", finaliza Mayara.

Leia também: Diogo Nogueira adia shows após diagnóstico de infecção viral

Os ingressos custam R$20 e estão disponíveis na plataforma Sympla.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco

Tradição, fé e forró

A Paróquia Santa Cruz e Santa Edwiges, 905 Sul, prepara mais uma edição do tradicional arraiá, hoje, sábado e domingo. Celebrando três décadas de história, a festa promete reunir milhares de pessoas em três dias de programação gratuita marcada por música, comidas típicas, quadrilhas e momentos de confraternização.

Há 30 anos promovendo a celebração junina, a paróquia transformou o evento em uma das festas mais aguardadas do Plano Piloto. Segundo o pároco padre José Ailton Teodoro, a expectativa é receber entre 2 e 3 mil pessoas por dia.

Entre os destaques da edição deste ano estão os shows de Flávio Brasil, conhecido como “O Homem da Carroça”, da banda Forró & Tal e a apresentação da tradicional Quadrilha do Paranoá, Peregrinos de Maria.

Outro momento bastante aguardado é o tradicional almoço de domingo, em 28 de junho, às 12h. O cardápio inclui arroz de costela com farofa de cebola queimada, servido por R$45, e agnolotti de burrata com raspas de limão-siciliano ao molho de tomate, por R$40.

“Teremos comidas típicas preparadas pelos próprios voluntários da paróquia, brinquedos para as crianças, apresentações das quadrilhas da catequese, pastorais e movimentos, além dos shows que animarão todas as noites”, destaca o padre José Ailton.

Mais do que uma celebração junina, a festa desempenha um papel importante na vida comunitária da paróquia. A realização do arraiá depende do trabalho de dezenas de voluntários, que atuam nas barracas, na organização e na divulgação do evento.

Serviço

Arraiá da Paróquia Santa Cruz e Santa Edwiges

Hoje, amanhã e domingo, a partir das 18h, na Paróquia Santa Cruz e Santa Edwiges – SGAS 905 Sul, Brasília.





