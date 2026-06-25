Banda Faith No More terá empresa brasileira no comando de turnês

A banda Faith No More se juntou ao time de artistas da empresa brasileira 30e. O contrato de longo prazo prevê a gestão de turnês internacionais. Com isso, o conjunto norte-americano de metal se volta para o mercado latino-americano. Pelo modelo estabelecido, a 30e se responsabiliza por marketing e infraestrutura, enquanto o Faith No More preserva a autonomia artística.
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Este é o segundo acordo global da 30e nesses moldes. No início deste ano, a empresa de entretenimento ao vivo também anunciou um acordo com o System Of A Down. A 30e é parceira de Paul McCartney, System Of A Down, Lana Del Rey, Twenty One Pilots, Florence and the Machine, Kendrick Lamar, Slipknot, Gorillaz, The Killers, Roger Waters e Bring Me The Horizon.
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A companhia também realizou os projetos Titãs Encontro, Superturnê de Jão, a turnê de despedida do Natiruts e Tempo Rei, de Gilberto Gil. Faith No More é uma banda de rock de São Francisco, conhecida por som que mescla gêneros ao combinar música pesada com funk, punk, texturas experimentais.
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