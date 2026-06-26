Orixá da canção brasileira, Djavan faz show no Mané Garrincha

Djavan chega a Brasília com turnê pelos 50 anos de carreira - (crédito: Iris Alves)

Orixá da música brasileira, joia rara, gigante, referência. Assim definem Djavan os instrumentistas que o acompanham na turnê de 50 anos. O cantor alagoano desembarca em Brasília neste sábado, com show marcado por arranjos quase orquestrais e momentos intimistas de voz e violão. Na Arena Mané Garrincha, a partir das 19h, público vai ouvir sucessos como Te devoro, Oceano e Sina.

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Guitarra, baixo, bateria, teclado, saxofone, flauta e trompete compõem a paisagem sonora do espetáculo. Paulo Calasans, que tocou pela primeira vez com Djavan em 1988, em Tóquio, conta que a ideia da turnê é manter fidelidade às canções gravadas. "A nós, agregados ao processo em estúdio, cabe a missão de somar ideias rítmicas e harmônicas que se acomodem ao que ele quer ouvir da obra."

O processo de construção do show é "djavanístico", segundo Torcuato Mariano, linha de apoio na guitarra e no violão. "Como ele é um cara extremamente inspirado, está o tempo inteiro tendo ideias, em tempo real. No fim, sempre tentamos chegar exatamente ao resultado que ele tem na cabeça", diz Mariano.

A riqueza das combinações de melodia, harmonia e ritmo é o principal aprendizado que o saxofonista Marcelo Martins carrega desde que subiu ao palco junto com Djavan pela primeira vez, na década de 1990, aos 21 anos. De lá para cá, os dois trabalharam em 11 turnês e 13 álbuns. "É uma grande honra poder comemorar esse momento com ele e com o público". No show, Martins homenageia o músico americano David Sanborn, que compôs com Djavan a música Quase de manhã, até então inédita em apresentações.

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Djavan, aos 77 anos, segue cheio de ideias, segundo Paulo Calasans. "Ele foi bem-sucedido em todas as possibilidades e etapas que uma carreira pode oferecer e, mais do que isso, nem pensa em parar." O carinho com os fãs e com as pessoas que o cercam, talvez, explique como esse legado foi construído.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco