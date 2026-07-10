Casuarina canta Jackson do Pandeiro no Clube do Choro

Jackson do Pandeiro foi homenageado pela primeira vez no Tributo ao Mestre, do Clube do Choro, em 2019, ano de seu centenário. Sete anos depois, o grupo de samba carioca Casuarina, formado por Gabriel Azevedo, João Fernando e Rafael Freire, retorna com o Casuarina canta Jackson do Pandeiro para apresentação, nesta sexta-feira (10/7) e no sábado (11/7) hoje e amanhã, às 20h30, no Clube do Choro de Brasília.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Leia também: Tuca Andrada teme que Neymar jogue na próxima Copa do Mundo: "Inferno"
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Na montagem original do espetáculo, Azevedo foi o responsável pela pesquisa de repertório e pela direção musical. Por isso, também compartilha histórias sobre o Rei do Ritmo no palco.
"Aproveito essa homenagem para contar algumas boas histórias sobre a vida e a carreira desse mestre. E os arranjos e a execução tem sempre a cara do Casuarina, valorizando o instrumental que marca nossa carreira desde que começamos essa história, há 25 anos ", conta.
Leia também: Autora revela que tentou beijar Humberto Carrão e levou um fora
Considerando a longa carreira de Jackson do Pandeiro, a decisão do grupo foi por trazer o lado sambista do músico a partir de clássicos como A ordem é o samba e Chiclete com banana. "Normalmente, a gente tende a colocar ele na seara da música nordestina, do forró, do coco. Mas Jackson foi um grande sambista e fazia questão de dizer que assim se considerava", afirma Azevedo. "E o repertório desse show que iremos mostrar em Brasília prova isso: o homem era um bamba!".
Leia também: Morre Bonnie Tyler, voz icônica de Total Eclipse of the Heart, aos 75 anos
*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco