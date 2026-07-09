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Malhação

Ator de 'Malhação' e 'Sandy & Júnior' morre aos 49 anos

Edward Boggiss construiu carreira marcada pela atuação, direção e trabalho como educador social

Edward Boggis em Malhação - (crédito: TV GLOBO / Nelson Di Rago)
Edward Boggis em Malhação - (crédito: TV GLOBO / Nelson Di Rago)

O ator Edward Boggiss morreu aos 49 anos na quarta-feira (8/7). A causa da morte não foi divulgada, mas o ator lidava com um câncer desde 2024. O corpo de Boggiss será velado na manhã desta quinta-feira (9/7), no Cemitério Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro. O velório está previsto para começar às 11h. Ele deixou esposa e uma filha. 

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Carioca, o ator construiu uma carreira marcada pela atuação, direção e trabalho como educador social. Iniciou sua trajetória aos 7 anos de idade, no teatro, e acumulou trabalhos na televisão, no cinema e nos palcos. 

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Na TV Globo, um de seus papéis mais conhecidos foi o personagem Tony, na série Sandy & Júnior, em 1999. Ele também participou de produções como Malhação e da novela Esplendor, na qual interpretou Otávio Guerreiro. 

Em 2004, deu vida à versão mais jovem de Anselmo na novela Começar de Novo e integrou o elenco da minissérie Um Só Coração. Já na novela O Profeta, interpretou o personagem Pelópidas. 

Ao longo da carreira, Boggiss também atuou em outros trabalhos, como o filme Canta Maria e a série Sob Nova Direção. 

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Giovanna Rodrigues

Formada em Jornalismo pela UDF, é repórter do site do Correio Braziliense e cobre temas como Politica, Ciências, Brasil, Mundo e Concursos

Por Giovanna Rodrigues
postado em 09/07/2026 09:42
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