Ator de 'Malhação' e 'Sandy & Júnior' morre aos 49 anos

O ator Edward Boggiss morreu aos 49 anos na quarta-feira (8/7). A causa da morte não foi divulgada, mas o ator lidava com um câncer desde 2024. O corpo de Boggiss será velado na manhã desta quinta-feira (9/7), no Cemitério Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro. O velório está previsto para começar às 11h. Ele deixou esposa e uma filha.
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Carioca, o ator construiu uma carreira marcada pela atuação, direção e trabalho como educador social. Iniciou sua trajetória aos 7 anos de idade, no teatro, e acumulou trabalhos na televisão, no cinema e nos palcos.
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Na TV Globo, um de seus papéis mais conhecidos foi o personagem Tony, na série Sandy & Júnior, em 1999. Ele também participou de produções como Malhação e da novela Esplendor, na qual interpretou Otávio Guerreiro.
Em 2004, deu vida à versão mais jovem de Anselmo na novela Começar de Novo e integrou o elenco da minissérie Um Só Coração. Já na novela O Profeta, interpretou o personagem Pelópidas.
Ao longo da carreira, Boggiss também atuou em outros trabalhos, como o filme Canta Maria e a série Sob Nova Direção.
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