A potiguar Leoa traz o show do álbum Original Malokera para o Infinu

A cantora e compositora potiguar Leoa sobe ao palco da Infinu Comunidade Criativa, neste sábado (11/7), para apresentar o álbum Original Malokera, primeiro trabalho solo da cantora após uma década à frente da banda Luísa e os Alquimistas. O espetáculo marca a estreia da artista em Brasília, com a nova fase da carreira, e reúne canções do novo disco, além de singles recentes e músicas que fizeram parte de sua trajetória anterior.

Leia também: Ator de 'Malhação' e 'Sandy & Júnior' morre aos 49 anos

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O disco Original Malokera aprofunda sua pesquisa sonora ao aproximar ritmos do Nordeste brasileiro, do Caribe e da América Latina em uma mistura que passa por reggaeton, cumbia, dembow, dancehall e outras sonoridades afro-diaspóricas. "Original Malokera marca uma espécie de renascimento e, ao mesmo tempo, foi construído com bagagem e experiência de quem não começou ontem. É um trabalho corajoso, íntimo, pessoal, arriscado, forte e vulnerável. Realmente, é um marco na minha carreira. Meu primeiro disco como artista solo", conta a artista.

Leia também: Ellen Oléria leva show do novo álbum ao Sarau Secreto nesta quinta (9/7)

O show é a estreia de Leoa em Brasília com o novo projeto, embora a artista mantenha uma relação de longa data com a cidade desde os tempos da banda Luísa e os Alquimistas. "Na verdade, esse é meu primeiro show em Brasília como Leoa, mas eu tenho uma relação antiga de troca e apresentações na cidade desde a banda Luísa e os Alquimistas. Estou superempolgada para apresentar meu álbum solo para galera do Cerrado que me acompanha há tanto tempo", afirma. No palco, música, dança e performance se unem para traduzir a identidade cosmopolita do álbum e a multiplicidade de referências que atravessam o trabalho da artista.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco.



