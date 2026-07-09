Ellen Oléria leva show do novo álbum ao Sarau Secreto nesta quinta (9/7)

Ellen Oléria lança single como parte de álbum em que revisita sucesso da carrreira - (crédito: DIEGO_BRESANI)

Ellen Oléria apresenta o álbum O canto de casa — Volume 1 nesta quinta-feira (9/7), às 22h30, no Sarau Secreto. O local do show permanece em sigilo e será revelado nas redes sociais. As cantoras Bell Lins, Isa Marques, Êdiá e Dani Carmo também participam do evento que celebra a mulher negra latino-americana e caribenha. Ingressos custam R$ 50.

O novo trabalho de Oléria marca a fusão entre o ancestral e o contemporâneo. Diferentes matrizes sonoras dialogam e compõem uma estética da música negra brasileira. Jazz, funk, afrobeat, hip hop, R&B, samba e pop se encontram. A apresentação articula elementos orgânicos e eletrônicos.

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O álbum também celebra 25 anos de trajetória da artista brasiliense ganhadora do The Voice. O espetáculo faz parte das comemorações. “Acho que a gente segue com a potência de falar para a nossa gente, falar com a nossa gente a respeito do nosso tempo, e sempre desejosas de que as pessoas se conectem em rede conosco”, disse Oléria em entrevista ao Correio na época do lançamento de O canto de casa.

Serviço

Ellen Oléria no Sarau Secreto

Nesta quinta-feira (9/7), às 22h30. Ingressos: R$ 50. Mais informações em @osarausecreto