Diálogo de linguagens está de volta com o espetáculo Nuit d'Amour

Com um repertório dedicado a refletir sobre o amor, o projeto Nuit está de volta nesta sexta-feira (17/7), com apresentação na Casa Thomas Jefferson. Criado pela pianista Virginia Hogan, que mora em Washington e tem a assinatura de artista Steinway, o programa de hoje vem com o título Nuit d'Amour e reúne músicos artistas de Brasília, além da própria Virginia. No repertório, estão alguns dos compositores mais românticos dos séculos 19 e 20, além de apresentações de balé e declamação de poesia.

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Mesclar diversas linguagens artísticas é uma característica do projeto. "A ideia é unir as várias artes, não apenas a música. Então, tem poesia declamada por um ator de teatro, tem a dança. Porque essa mistura enriquece, une, convida, estimula a presença de vários públicos, se torna mais abrangente. São instrumentações diferentes, texto, teatro, balé. Isso amplia muito o número de pessoas que você pode agradar", explica a cantora Ariadna Moreira, que participa da apresentação desta sexta.

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O programa traz clássicos como Clair de lune, de Claude Debussy, executado por Virginia e com acompanhamento de um quinteto de cordas, Noturno C Sharp Minor Op. Posth e Fantaisie Impromptu, de Frédéric Chopin, também com a pianista, e Le Cygne e Aquarium, duas peças emblemáticas da suíte Carnaval dos animais, de Camille de Saint-Saëns. Para acompanhar o Libertango de Astor Piazzolla, também no programa, entra em cena um grupo de bailarinos. "A ideia é juntar várias linguagens artísticas dentro do mesmo espetáculo para estimular os talentos da cidade", diz Ariadna. Nesta edição, participam os violinistas Ayrton Pisco e Mozaliel Sant'Ana, ambos residentes nos Estados Unidos, o violoncelista brasiliense Rafael Frotgar, radicado na Alemanha, e a violinista Káthia Pinheiro, da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro.

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Serviço

Nuit d'Amour II

Direção musical: Virginia Hogan. Nesta sexta-feira (17/7), às 19h, na Casa Thomas Jefferson (SEPS 706/906 - Via W5 Sul ). Ingressos: R$ 75