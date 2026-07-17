Restaurantes com área de recreação para os pequenos são boa pedida nas férias

Durante o período de férias escolares, restaurantes que oferecem brinquedotecas e áreas de recreação infantil passam a ser os mais procurados pelas famílias brasilienses, afinal, estabelecimentos que investem em lazer e diversão para as crianças são a escolha ideal para quem deseja aproveitar momentos em família sem abrir mão do conforto. Enquanto os baixinhos se divertem em ambientes seguros e confortáveis, com atividades diversas sob supervisão de monitores, os adultos podem aproveitar, com tranquilidade, uma boa refeição e até mesmo um chope gelado.

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Segundo Eric Fialho, proprietário do Alpinus, aos fins de semana, o brasiliense procura um local onde o público infantil tenha liberdade para brincar. "Comida boa, ar livre e criança feliz: essa é a receita do almoço perfeito", resume o responsável pelo estabelecimento. "Nas férias escolares, isso faz toda a diferença — os pais conseguem unir passeio no parque e refeição em família num só programa", pondera.

Para Valmir Biberg, sócio-proprietário do Açougue do Berg, o público da capital preza por uma boa gastronomia, ambiente agradável, atendimento acolhedor e entretenimento de qualidade para as crianças. "Quando tudo isso acontece, o almoço deixa de ser apenas uma refeição e passa a ser um programa para toda a família", declara.

Paraíso infantil

De portas abertas desde 2016, o Dona Jú, em Águas Claras, é responsável pela maior brinquedoteca dentro de um restaurante no Centro-Oeste. Atrelado ao bom atendimento e comida farta, como descreve o proprietário Gabriel Picussa, o espaço voltado para o público infantil é o que chama a atenção do público do DF. "As famílias conseguem tomar uma cerveja e conversar com os amigos enquanto as crianças estão brincando", aponta.

Na brinquedoteca, cerca de 20 monitores monitoram o espaço, que reúne brinquedos tanto físicos quanto eletrônicos. "Também temos campo de futebol e vôlei. Nas sextas, sábados e domingos, recebemos personagens como Stitch, Buzz, Pikachu e Homem-Aranha para passear no restaurante", acrescenta Gabriel. "Para o público infantil, aqui é o lugar perfeito", afirma o proprietário.

Durante todo o mês de julho, o Dona Jú oferece uma programação especial para as crianças, com oficinas de cupcakes e pinturas de quadros. Os valores de acesso à brinquedoteca variam entre R$ 21,90 e R$ 38,90.

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A comida, é claro, é outro destaque da casa. No menu, há opções que servem toda a família, com pratos para quatro ou seis pessoas. O carro-chefe, no entanto, é a alcatra (R$ 259,60 — 800g), acompanhada por arroz branco, batata frita, feijão tropeiro, frango frito, maionese, mandioca cozida, risoto carreteiro e salada mista.

Para toda a família

Inaugurado em 2021, o Açougue do Berg foi idealizado para ser um espaço que recebe toda a família. A casa tem como objetivo oferecer boa gastronomia e ambiente confortável para os adultos, enquanto as crianças se divertem com segurança e tranquilidade. "Desde o início, a proposta foi criar um restaurante onde ninguém precisasse abrir mão da própria experiência para atender às necessidades da família", explica o sócio Valmir Biberg, que dá nome à casa.

Um dos principais investimentos da casa, segundo ele, é justamente na experiência infantil. Para o público jovem, o restaurante oferece duas brinquedotecas voltadas para diferentes faixas etárias, com revistas para colorir, passatempos, desafios e atividades educativas, além de um espaço externo com arvorismo. O acesso é gratuito durante todo o mês de julho.

Para o proprietário, o prato que mais representa a essência do restaurante é o Combo do Berg (R$ 267), pensado para reunir a família em torno da mesa. "Ele traz uma seleção de diferentes cortes preparados na parrilla e acompanhamentos que permitem que todos experimentem sabores variados, traduzindo perfeitamente a proposta da casa de compartilhar bons momentos", pontua o sócio.

Outra opção é o tradicional filé à parmegiana para compartilhar (R$ 248), preparado com filé empanado, queijo gratinado e molho de tomate, acompanhado por arroz branco e purê de batatas. "É um daqueles pratos que despertam a memória afetiva, agradam adultos e crianças e servem confortavelmente de três a quatro pessoas", descreve Berg.

Extensão do quintal

Um dos restaurantes mais tradicionais da cidade, o Alpinus celebra, neste mês, 39 anos de "comida de verdade, feita na brasa, em um ambiente que parece uma extensão do quintal de casa", descreve o proprietário Eric Fialho. "Nosso diferencial é justamente essa combinação que só nós temos: estar no meio do verde do Parque da Cidade, com espaço amplo, ao ar livre, pet friendly, playground para as crianças e o galeto mais suculento de Brasília acompanhado de um chope geladíssimo. Aqui, o almoço de domingo vira programa de dia inteiro", afirma.

Eric ainda destaca que o playground infantil é uma área "ampla e segura". "Elas podem correr e brincar enquanto os pais almoçam com tranquilidade, tudo em contato com a natureza do Parque da Cidade", diz o proprietário.

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A pedida certa para dividir com a família, de acordo com Eric, é o carro-chefe da casa, o galeto completo (R$ 99,90 — de duas a três pessoas), guarnecido por arroz branco, feijão tropeiro e batata frita. "É o prato que atravessa gerações aqui na casa. Para grupos maiores, a carne de sol, a picanha e o tambaqui na brasa também fazem muito sucesso na mesa", acrescenta.



No ritmo argentino

Com quatro unidades espalhadas pela cidade, o Caminito conquistou o público brasiliense ao trazer um pedaço da Argentina para Brasília. Batizado em homenagem à rua homônima do bairro de La Boca, em Buenos Aires, o restaurante traz as cores vibrantes do cartão-postal argentino, além de itens que remetem à cidade, como imagens e camisetas de Maradona, por exemplo. Para além da proximidade com os "hermanos", a casa chama atenção pelo espaço dedicado ao público infantil.

A brinquedoteca do restaurante é supervisionada por monitores e conta com escorregadores, piscina de bolinhas e jogos eletrônicos. O acesso custa R$ 25 por criança. No caso de irmãos, a segunda entrada ganha desconto de 50%. Para o almoço em família, o destaque vai para o ancho black (R$ 359,90 — de 3 a 4 pessoas). O prato é guarnecido por quatro acompanhamentos, entre arroz Caminito, farofa de ovos, batata frita, salada Juliene e pasta de grano duro ao molho rústico de tomate.