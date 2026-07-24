Humberto Gessinger leva ao palco quatro décadas de Egenheiros do Hawaii

O cantor Humberto Gessinger se apresenta no Centro de Convenções Ulysses Guimarães nesta sexta-feira (24/7), com a turnê Engenheiros do Hawaii Acústico. A noite revisita sucessos que marcaram a trajetória do cantor à frente de uma das principais bandas do rock brasileiro. A proposta é reunir diferentes fases dos 40 anos de carreira em um formato acústico que aproxima o artista do público.

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O repertório reúne clássicos como O Papa é pop, Era um garoto que como eu amava os Beatles e os Rolling Stones, Piano bar e Toda forma de poder, além de composições mais recentes. Em entrevista ao Correio, Humberto Gessinger explicou que a seleção das músicas partiu dos álbuns Acústico MTV e Novos Horizontes. "Eu limitei a escolha aos dois discos acústicos dos Engenheiros do Hawaii", afirma o vocalista, destacando também a inclusão das canções Paraibah, Janeiro 26 e Sem piada nem textão.

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Além do repertório memorável, a turnê dialoga com o álbum Revendo o que nunca foi visto, lançado em 2024, que reúne faixas inéditas e gravações ao vivo. O show evidencia a continuidade entre a trajetória do cantor nos Engenheiros do Hawaii e a carreira solo. "Há mais continuidade do que ruptura na minha carreira. Acho que como intérprete, eu amadureci bastante. Como autor, eu sempre soube quais eram meus caminhos", avalia Gessinger.

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Para o vocalista, Brasília teve grande importância para a história do rock brasileiro e ocupa um lugar especial em sua trajetória, marcada por uma relação construída com o público da cidade ao longo de quatro décadas de carreira. "Foi Brasília que abriu as portas para bandas de fora do eixo Rio-São Paulo na minha geração. O meu público é muito fiel e atento a tudo, não só aos clássicos. Muito aberto a ouvir alguns lado B", afirmou o cantor. A noite, que marca o encerramento da turnê, promete ser a celebração de um longo ciclo ao lado dos fãs. "É a reta final da tour, para nós uma comemoração de 16 meses maravilhosos. Nada melhor do que comemorar com nossa turma!", conta.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel.



