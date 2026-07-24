Muito além do sushi: confira um roteiro de comida asiática pelo DF

Querida por muitos, a culinária asiática tem muito mais a oferecer do que apenas pratos frios. Conhecida e popularizada no Brasil através do sushi, essa cozinha é marcada por pratos como ramen, donburi, pad thai e churrasco coreano. Diversos restaurantes na capital buscam trazer a gastronomia dos países asiáticos, uma tradição que vai muito além dos cortes de peixe cru.

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A chef Rosa Takematsu, do restaurante Donburi, acredita que é necessário um trabalho de educação gastronômica dos brasileiros com outros pratos da culinária asiática. "Mostrar pratos como ramen, donburi, karês e diferentes preparos quentes permite que as pessoas conheçam novos sabores e entendam que a cozinha japonesa é extremamente diversa. Nosso objetivo é proporcionar essa descoberta sem perder a autenticidade", destaca a chef.

Segundo a chef, a culinária japonesa une tradição, técnica e equilíbrio. "Existe muito respeito pelos ingredientes, pela sazonalidade e pelos métodos de preparo. Além disso, ela oferece uma enorme variedade de sabores, texturas e experiências: desde pratos leves e delicados até preparos intensos e extremamente reconfortantes. Essa diversidade faz com que cada visita seja uma oportunidade de experimentar algo novo", ressalta.

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O restaurante Yakinikuya traz o tradicional churrasco japonês para os brasilienses. "É uma oportunidade de apresentar uma parte da cultura japonesa que muitas pessoas ainda não conhecem. O yakiniku é uma tradição muito presente no Japão e transforma a refeição em uma experiência social, onde cozinhar faz parte do encontro. Mostrar esse lado da gastronomia ajuda a ampliar o olhar do público sobre a riqueza da culinária japonesa e sua diversidade de técnicas, preparos e costumes", explica o restaurateur Nowan Takematsu.

Tradição japonesa

Com a proposta de trazer para a capital a autêntica gastronomia japonesa, o Donburi, comandado pela chef Rosa Takematsu, se inspira nos pratos quentes, receitas tradicionais e no conforto da culinária japonesa. "O grande diferencial da casa é justamente democratizar essa experiência, oferecendo um cardápio variado que reúne bowls, ramens, curries, teppans, petiscos e sushis, sempre com ingredientes de qualidade e um ambiente moderno e acolhedor", destaca a chef.

Um dos maiores destaques da casa é o menu da chef (R$ 73,90), experiência com pré-entrada, entrada, prato principal e sobremesa. Nas pré-entradas, as opções são sopa de missoshiro ou sunomono. Entre as entradas, o consumidor pode escolher entre gyoza, harumaki de legumes e hot roll. Para o prato principal, as opções são o combinado de sushis, o chicken teriyakidon (donburi com frango empanado à moda japonesa, acompanhado de molho teriyaki e finalizado com alho poró), o yakissoba ou o shimeji don (donburi com brócolis e shimeji preparados com molho especial da casa).

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Para sobremesa, a escolha fica entre o dorayaki (doce japonês com massa leve e recheio de creme de leite condensado) e o harumaki de banana com doce de leite.



Coreia em Brasília

Trazendo para a capital a experiência do churrasco coreano, o restaurante Ssam é responsável por trazer uma imersão na culinária da Coreia, respeitando a estrutura tradicional e os sabores característicos do país. "A culinária coreana é reconhecida por seus benefícios à saúde. Utilizamos ingredientes autênticos e de alta qualidade, como o pó de pimenta, a pasta de pimenta fermentada (gochujang) e a pasta de soja fermentada (doenjang), todos importados da Coreia. Além disso, os pratos são acompanhados por uma variedade de vegetais, promovendo uma refeição equilibrada, leve e nutritiva", destaca o proprietário Paik.

O proprietário Paik Ssam conta que não é comum servir entradas ou sobremesas em restaurantes coreanos. “Os pratos principais — especialmente o Bulgogui — representam a essência da gastronomia local e, por si só, já compõem uma refeição completa. Contudo, para melhor atender ao gosto do público brasileiro, desenvolvemos opções exclusivas de bebidas e sobremesas”, destaca.

A indicação de Paik é o bulgogui (R$219 - serve duas pessoas), contra filé bovino em corte fino marinado em molho de soja levemente adocicado. Para acompanhar, a sugestão é a limonada de limão-siciliano artesanal (R$ 20) e o tradicional Soju, bebida alcóolica típica da Coreia (R$ 59).

Diretamente do sudeste asiático

Misturando a culinária coreana, tailandesa e vietnamita, o Same Same é um dos grandes destaques da capital. A proprietária Raquel Siqueira destaca que o diferencial da culinária asiática está no equilíbrio de sabores entre doce, salgado, ácido, picante e umami.

O pad thai da casa reúne os cinco sabores. O prato é realizado com macarrão de arroz, ovo, nabo, cebola roxa, amendoim, broto de feijão e leva o molho original à base de tamarindo. Para proteína, a escolha fica entre tofu, carne bovina, frango, camarão ou cogumelos.

Experiência na mesa

Com uma churrasqueira instalada em cada mesa, o restaurante Yakinikuya traz à capital o tradicional yakiniku, estilo de refeição tradicional japonesa no qual cada pessoa prepara as próprias carnes. "Mais do que um restaurante, buscamos proporcionar uma imersão na cultura japonesa, valorizando a qualidade dos ingredientes, o ritual do preparo e o momento de reunir pessoas em torno da mesa", comenta o restaurateur da casa, Nowan Takematsu.

O destaque do cardápio é o rodízio, a partir de R$ 124,90, oferecendo cortes selecionados e diversos acompanhamentos. "Para harmonizar, uma excelente opção é uma cerveja japonesa (R$40), como a Sapporo, que combina perfeitamente com carnes grelhadas", destaca Nowan.

O restaurateur também ressalta que a gastronomia japonesa tem como essência "valorizar o ingrediente, respeitar o tempo de preparo e transformar a refeição em uma experiência". Para ele, isso fica ainda mais evidente no yakiniku. "Essa interação cria uma conexão diferente com a comida e torna cada refeição um momento de convivência, algo que também faz parte da cultura brasileira. Essa combinação entre tradição, qualidade e experiência explica o crescente interesse do público por esse universo", finaliza.