Capital Moto Week recebe a banda StarAce em show na Granha do Torto

Brasília recebe, nesta sexta-feira (24/7), a banda StarAce como parte da programação do Capital Moto Week, que transforma o Parque Granja do Torto em um grande ponto de encontro entre música, motociclismo e cultura. Considerado um dos maiores festivais de motos e rock da América Latina, o evento vai até 1º de agosto, reunindo 105 shows ao longo de dez dias de programação.

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A StarAce sobe ao palco brasiliense após uma importante passagem internacional do grupo pelo Barcelona Rock Fest, na Espanha, onde dividiu o line-up com nomes como Megadeth, The Offspring, Sex Pistols, Powerwolf, Bad Religion, Accept e Sabaton. A banda também passou por Valência durante a agenda europeia e, de volta ao Brasil, segue com a turnê do álbum Real.

Esta será a segunda participação da StarAce no Capital Moto Week. Para o baterista Thomaz Starace, a relação com o público brasiliense torna o retorno ainda mais especial. “Brasília também é um dos lugares que melhor recebem a StarAce. É a capital do rock, existe uma relação muito forte da cidade com esse gênero e a gente ama tocar aí”, afirma.

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Além da música, o festival aposta em experiências voltadas para diferentes perfis de público. A programação inclui gastronomia, ativações de marcas, espaço para crianças, ações de sustentabilidade, inclusão e empreendedorismo. A proposta, segundo Franco, é fazer com que o evento ultrapasse a imagem de um encontro exclusivamente voltado a motociclistas. “Hoje o Capital Moto Week é muito mais do que um evento para motociclistas. É um festival de experiências”, afirma. “Existe um Capital Moto Week para cada um.”

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A expectativa é receber mais de 800 mil pessoas ao longo do festival, entre elas cerca de 150 mil turistas de outras regiões do Brasil e do exterior. De acordo com Pedro Franco, CEO do Capital Moto Week, o evento deve movimentar cerca de R$ 60 milhões na economia do Distrito Federal fora dos limites do festival e gerar aproximadamente 17 mil postos de trabalho diretos e indiretos.

A programação musical deste ano é apresentada pela organização como a mais internacional da história do festival. Entre as atrações estrangeiras estão Nazareth, Masters of Voices, Eagle-Eye Cherry, Velvet Chains e The Jail Birds. O line-up também reúne nomes importantes do rock nacional, como Barão Vermelho, que se apresenta com a formação original no show Barão Vermelho Encontro, além de Di Ferrero, Supla, Matanza Ritual, Raimundos, Tihuana, Marcelo Falcão, LVCAS e GIANA.

Serviço

Capital Moto Week 2026



23 de julho a 1º de agosto, no Parque Granja do Torto, Brasília (DF). Ingressos disponíveis no site oficial do Capital Moto Week.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel