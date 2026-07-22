Zé Vaqueiro é atração do Na Praia Festival nesta sexta-feira (24/7)

Na sétima semana da edição, o Na Praia Festival 2026 segue celebrando a diversidade da cultura brasileira. Nesta sexta-feira (24/7), a programação traz Zé Vaqueiro, um dos grandes nomes do forró e piseiro, Henry Freitas, sucesso nos streamings musicais, e Syon Trio, com uma mistura de eletrônico, funk e live remix.

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Zé Vaqueiro ganhou visibilidade durante a pandemia e se consolidou como um dos principais da nova geração do forró. Para ele, é uma alegria muito grande fazer parte de um festival tão importante como o Na Praia, especialmente nesta edição de 10 anos. “A gente sabe da história que o festival construiu e do carinho que o público tem por esse evento”, afirma o cantor.

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Para o forrozeiro, festivais como o Na Praia têm um papel importante ao reunir artistas de estilos diferentes e proporcionar encontros que só a música faz acontecer. Ele destaca também o carinho que tem pelo público brasiliense, e a felicidade de se apresentar na cidade: “Brasília sempre me recebeu de braços abertos. É um público que canta todas as músicas, que tem uma energia incrível e faz a gente se sentir em casa.”

Zé Vaqueiro traz para o palco do Na Praia um pouco do Muído, muita energia, emoção e um repertório pancada: “A ideia é fazer todo mundo cantar do começo ao fim, dançar, se divertir e viver uma noite inesquecível. A gente prepara cada apresentação com muito carinho e tenho certeza de que vai ser um show especial.”

Já no domingo (26/7), o clima é mais intimista, com pé na areia e pôr do sol. O Palco Praia, palco flutuante às margens do Lago Paranoá, traz as bandas Hoje Eu Vou e Praiana. Já a Florestinha segue com DJs e trilhas sonoras alternativas para o público que prefere outras programações musicais.

Além dos shows, o Na Praia oferece uma experiência completa. Este ano, o festival apresenta o tema Brasil, e proporciona ao público música, gastronomia, arte e experiências imersivas inspiradas na diversidade brasileira, bares, espaços de convivência, ativações, atrações culturais e ambientes ao ar livre. Os ingressos estão disponíveis através do site ou aplicativo da R2.

Serviço

Na Praia Festival 2026 – Zé Vaqueiro, Henry Freitas e Syon Trio

Nesta sexta-feira (24/7), a partir das 20h, no Na Praia Parque (Setor de Clubes Sul, trecho 2, entre a Agepol e o Centrejufe). Ingressos disponíveis no site ou aplicativo da R2.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel.