O Fantasma da ópera está de volta em duas sessões no Teatro Poupex

O Fantasma da Ópera in Concert Hoje, às 20h, e amanhã, às 17h e às 20h, no Teatro Poupex. Ingressos: a partir de R$ 40, no Sympla. - (crédito: Divulgação)

O Fantasma da ópera está de volta ao Teatro Poupex nesta sexta-feira (31/7) e no sábado (1º/8) para contar um dos dramas mais encenados da história do teatro musical. Em montagem da Escola Empório Cultural, a peça leva ao palco 70 cantores acompanhados da Orquestra Sinfônica da Força Aérea Brasileira (Ofab) sob a regência do capitão Paulo Rezende. “É uma peça que é muito montada, a gente fez no ano passado em comemoração ao aniversário da Poupex, é uma versão bem resumida porque a peça original é muito longa. Fizemos uma redução pegando as músicas mais conhecidas”, explica MIchelle Fiúza, diretora musical e geral do espetáculo.

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Com um elenco inteiramente de Brasília e o cantor Saulo Vasconcelos no papel do Fantasma, a montagem retoma os principais momentos da narrativa original para contar a trajetória do desfigurado Erik, a entidade que habita o subsolo da Ópera de Paris e sequestra a cantora Christine, por quem se apaixona.

Com música de Andrew Lloyd Webber, o musical ficou em cartaz na Broadway, em Nova York, por 35 anos e se tornou um dos mais vistos desse gênero no século 20. “Era uma peça que reunia, na época, muitos efeitos, tinha uma música que cativava as pessoas, cenários grandiosos e canções muito bonitas, que ficam na memória”, diz Michelle. Além da beleza sonora, O Fantasma da ópera conta uma história que mistura suspense e romance, com um personagem principal que é uma espécie de anti-heroi, um antagonista do mocinho, capaz de deixar o público confuso. “A gente fica na dúvida se ele é um vilão ou não, e o musical se tornou um ícone, ficou muito tempo em cartaz. É uma das peças mais conhecidas do teatro musical”, aponta Michelle.

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Boa parte do coro que sobe ao palco hoje e amanhã é formada por estudantes da Empório Cultural. Saulo Vasconcelos, que viveu o Fantasma em várias montagens latino-americanas, incluindo as versões apresentadas em São Paulo, é um nome conhecido do teatro musical brasileiro. Ele viveu Javert em Les Misérables e a Fera de A Bela e a Fera. Também tem experiência em produções de ópera, como O barbeiro de Sevilha (Rossini) e Don Giovanni (Mozart). Danielle Dumont dará voz a Christine e Augusto de Pádua, um dos sócios da escola, faz Raoul, que tenta salvar a mocinha da obsessão do Fantasma.



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O Fantasma da Ópera in Concert

Nesta sexta (31/7), às 20h, e amanhã, às 17h e às 20h, no Teatro Poupex. Ingressos: a partir de R$ 40, no Sympla.





