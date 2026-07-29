Ceilândia vira palco de festival gratuito da cultura urbana em setembro

8° edição do Festival Elemento em Movimento será em setembro, na Ceilândia - (crédito: Divulgação/Flickr)

Em setembro, Ceilândia receberá programação gratuita, com nomes como Ebony, Isa Marques e Puro Suco entre as atrações. A oitava edição do Festival Elemento em Movimento será entre os dias 2 a 6 de setembro, na Praça do Cidadão e Praça do Trabalhador, com entrada gratuita. O evento celebra a cultura preta e periférica e se consolida como uma plataforma de cultura, formação e transformação social.

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Neste ano, o festival será realizado em dois momentos. Entre os dias 2 e 4 de setembro, a Conferência Diálogos em Movimento, na Praça do Cidadão, reúne workshops, jornadas de empreendedorismo, painéis e rodas de conversa voltados para produtores culturais, artistas e fazedores de cultura. Já nos dias 5 e 6 de setembro, a Praça do Trabalhador será palco da programação musical.

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O Elemento em Movimento traz o tema Sem Perder a Ternura, e celebra a cultura urbana como espaço de encontro, cuidado coletivo, ancestralidade e fortalecimento comunitário. Esta edição traz três palcos simultâneos, que receberão artistas de diferentes gerações e linguagens. Entre os nomes nacionais estão Ebony, Don L e TokioDK.

Pela primeira vez, o festival conta também com atrações internacionais, Yobatony, da Colômbia, e outro nome que ainda será anunciado. Para representar a cena do Distrito Federal, o line-up inicial anuncia Câmbio Negro convida Thaíde e Zé Brown (Face do Subúrbio), Pratanes, Puro Suco, Kirá e a Candangaria, Grupo Expressão, Subconsciente + Coktel Molotov, Belladona e Isa Marques. Também integram a programação Batalha do Neurônio apresenta Jotapê, DJ Kalm e DJ Ketlhen. Mais informações e atrações estão disponíveis no Instagram @elementomove, @jovemdeexpressao e pelo site oficial do Festival.

Serviço

Festival Elemento em Movimento 2026 – 8ª edição

Do dia 2 ao dia 4 de setembro, na Praça do Cidadão (Ceilândia); nos dias 5 e 6 de setembro, na Praça do Trabalhador (Ceilândia). Entrada gratuita.