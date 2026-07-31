Encontro de gerações do rock marca a programação do Capital Moto Week

A sexta-feira (31/7) do Capital Moto Week é dedicada ao rock nacional. Depois da abertura da banda brasiliense Walk Again, às 19h55, o Palco Principal recebe o Tihuana, às 21h55, e Marcelo Falcão, às 23h55, em uma noite que promete reunir clássicos dos anos 1990 e 2000. No sábado, a atração é a banda Barão Vermelho.

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A afinidade entre Marcelo Falcão e o Tihuana vem de antes mesmo da projeção nacional dos artistas. Os músicos já dividiam o ambiente de ensaios em um estúdio em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, em 1996, quando tanto O Rappa quanto o Tihuana ainda construíam suas trajetórias.

O Tihuana chega ao festival em um momento especial da carreira. Após oito anos longe dos palcos, a banda retomou as atividades para celebrar os 25 anos de Ilegal, álbum de estreia lançado em 2000 e responsável por consolidar o grupo no cenário do rock brasileiro.

No Capital Moto Week, a banda prepara um show especial em homenagem ao disco que revelou sucessos como Tropa de Elite, Pula, Que Ves? e Eu vi Gnomos. A proposta é tocar o álbum praticamente na íntegra, além de incluir músicas de outros trabalhos e homenagens a bandas que influenciaram a trajetória do grupo. O show será gravado e dará origem a um futuro projeto audiovisual do grupo.

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"Uma das bandas homenageadas é uma grande influência pro Tihuana, e a outra marcou a nossa geração no finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000. E o melhor de tudo: vai ser tudo registrado para virar um grande projeto audiovisual que muito em breve a gente vai disponibilizar nas plataformas de música. O bicho vai pegar", adianta o baixista Román Laurito.

Para encerrar a programação do Palco Principal, Marcelo Falcão leva ao festival um repertório que mistura sucessos da carreira com O Rappa e músicas dos álbuns solo Viver e O Legado, lançado recentemente. O cantor afirma que a apresentação foi pensada justamente para reunir fãs de diferentes idades. "Quem vai levar os filhos me ouvia na antigas, e os filhos vão ter oportunidade de ouvir os clássicos, as antigas, e também as coisas mais novas do Marcelo Falcão solo", afirma.

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O artista celebra a oportunidade de dividir o palco com o Tihuana: "Gosto muito do Egypcio e dos meninos. Saber que eles voltaram é maneiríssimo. Tocar na mesma noite significa fazer um encontro de gerações, e isso vai ser muito legal."

O Capital Moto Week segue até amanhã com mais de 100 shows, atrações nacionais e internacionais, gastronomia, experiências e atividades para toda a família.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco