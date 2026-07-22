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DIAS DE ROCK

Capital Moto Week 2026 começa nesta quinta com mais de 100 shows

Presente no Planalto Central desde 2004, Capital Moto Week contará com 10 dias de programação e mais de 100 shows em celebração ao estilo de vida motociclístico. Evento deve movimentar a economia do DF em cerca de R$ 60 milhões

O público já começou a chegar para o Capital Moto Week - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
O público já começou a chegar para o Capital Moto Week - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Com as portas abertas para mais de 20 mil moradores temporários e mais de 240 motoclubes de todo o Brasil, o festival Capital Moto Week começa sua edição de 2026 nesta quinta-feira (23/7) e se estende até 1º de agosto. Mais de 100 shows — de artistas como a banda escocesa Nazareth, Marcelo Falcão e Barão Vermelho em sua formação original — farão parte da Cidade da Moto, na Granja do Torto.

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Juliana Jacinto, uma das produtoras à frente do Capital Moto Week desde 2010, aponta para a essência do festival “genuinamente brasiliense”: um espaço de 400 mil m² compartilhado entre fãs de rock, amantes de motocicletas e do estilo de vida e famílias. Ela explica a vontade de quem organiza o festival: “Nosso objetivo é que todas as pessoas que entrem aqui sejam impactadas e levem uma lembrança afetiva", conta. 

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A presença de milhares de famílias e grupos que se deslocam para vivenciar a arte e comunidade no festival constrói sentimento de pertencimento e identidade para aqueles entusiastas e adeptos da vida na estrada pilotando motos. Para além dos que chegam ao espaço para acampar e montar suas tendas, é esperado que o evento receba mais de 800 mil pessoas. Uma delas é Antônio Araújo, motociclista do Distrito Federal que já está na Cidade da Moto desde terça-feira (21/7), aguardando com expectativa o início da edição. 

Juliana produz o evento com seu companheiro Pedro Franco, e ambos dividem a paixão pelo projeto de vida. “Vivemos e respiramos o Capital Moto Week”. O produtor exalta seu grande amor pela música e cultura do rock, e cita o line-up: "Teremos bandas que foram a trilha sonora da vida de muita gente aqui, inclusive a minha". 

Com mega estrutura que envolve cinco palcos, duas praças de alimentação, lojas, ativações de concessionárias, espaços de convivência e atrativos para crianças de todas as idades, como roda-gigante, tirolesa e bungee jump — todos gratuitos —, o festival consolida mais um ano de existência movimentando a cultura e a economia criativa do DF em cerca de R$ 60 milhões, de acordo com Pedro Franco. Para ele, isso é um "alicerce para firmar Brasília na rota dos grandes festivais”.

Uma novidade deste ano é a presença de cinco artistas internacionais, a maior quantidade na história do evento. Apesar disso, as bandas e cantores nacionais e locais são fortemente valorizados. Os produtores pontuam que existe um processo curatorial extenso, e uma das intenções é impulsionar artistas menores não apenas na formação de plateia mas também na troca com quem já está estabelecido na cena musical. "Queremos a projeção dos novos talentos para a continuidade, para o futuro do rock", explicam.

A entrada no Capital Moto Week é gratuita em alguns casos: quem chegar ao evento de moto, sozinho (ou, como o festival nomeia, Moto Sem Garupa) pode entrar sem pagar todos os dias. Quem entra de moto acompanhado (Moto Com Garupa), não paga de segunda a sexta, até as 18h, e sábado e domingo, até as 15h. Pedestres também podem entrar sem pagar entre as 12h e as 14h. Fora dessas circunstâncias, o valor dos ingressos para os shows variam de R$ 25,00 a R$ 290,00.

Serviço

Capital Moto Week 2026

Data: de 23 de julho a 01 de agosto

Local: Parque de Exposições da Granja do Torto, Brasília - DF

Ingressos variam entre gratuitos até o valor de R$ 290,00 e podem ser comprados na Bilheteria Digital

Menores de 16 anos devem estar acompanhados por um responsável para entrar no evento

Estagiária sob supervisão de Eduardo Pinho

Saiba Mais

  • 21/07/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Capital MotoWeek coletiva com a organização do evento sobre a edição 2026 na Granja do Torto. Pedro Afonso e Juliana Jacinto CEO do festival.
    21/07/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Capital MotoWeek coletiva com a organização do evento sobre a edição 2026 na Granja do Torto. Pedro Afonso e Juliana Jacinto CEO do festival. Foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press
  • O público já começou a chegar para o Capital Moto Week
    O público já começou a chegar para o Capital Moto Week Foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press
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Gabriela Cidade*

Estudante de Jornalismo, pedagoga e estagiária de Cidades do Correio Braziliense.

Por Gabriela Cidade*
postado em 22/07/2026 04:00
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