Chico César e Os Garotin sobem ao palco do Festival Multiverso

O Festival Multiversos já passou por Belo Horizonte, Divinópolis e Betim. Neste sábado (15/8), liderada por Chico César e o grupo carioca Os Garotin, a edição de encerramento do projeto chega ao gramado do Eixo Cultural Ibero-Americano. A entrada é gratuita, mediante retirada de ingressos no site Sympla, e as apresentações vão de 18h às 2h.

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Chico César apresenta repertório que percorre mais de três décadas da carreira, como Mama África, À primeira vista, Deus me proteja e Béradêro, a partir de 22h. "O show do Festival Multiversos vem desde o primeiro disco até o Vestido de amor, que é um disco mais pulsante", conta. O cantor planeja também uma homenagem a grandes nomes da música brasileira que o influenciaram, como Alceu Valença e Zé Ramalho.

Os Garotin, trio formado por Léo Guima, Anchietx e Cupertino e vencedor do Grammy Latino de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa em 2024, sobem ao palco à meia noite. A mistura entre artistas consolidados e jovens, explica Wagner Luis Gonçalves, idealizador do festival, parte da ideia central da curadoria do projeto: mostrar a diversidade da música brasileira. "O festival procura destacar justamente esses múltiplos 'Brasis': a canção, o samba, a música instrumental, o pop contemporâneo, as raízes afro-brasileiras, os ritmos regionais, a cena urbana e as novas formas de criação", afirma.

Outro ponto central da organização foi valorizar a cena local, com apresentações de DJ GC Tentação, Samba delas, Esdras Nogueira, Calango Careta e DJ Luara Baggi. "Isso significou olhar para artistas que expressam diferentes forças culturais da cidade: a música instrumental, o samba, a cultura popular, o Carnaval, os coletivos musicais e as experiências autorais", conta Gonçalves.

*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco



