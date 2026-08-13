Ghost of Yotei vai receber expansão em outubro com novos conteúdos

Assim como seu antecessor, Ghost of Yotei vai receber uma edição completa com o jogo base e as expansões. - (crédito: Reprodução/Sony PlayStation)

Com um trailer surpresa lançado nesta quinta-feira (12/8), a Sony PlayStation anunciou uma nova versão de Ghost of Yotei, o jogo de samurai da Sucker Punch. A nova edição vai trazer duas novas grandes adições ao jogo base, além de adições pontuais.

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Assim como o primeiro jogo, Yotei vai receber uma expansão trazendo uma nova região para explorar, contando com armas e inimigos novos. Além da inclusão de uma área inédita para exploração. Ghost of Yotei: Ecos de Sekigahara vai trazer uma figura do passado da protagonista: o espadachim Nagato, que lutou ao lado de Atsu nos campos de batalha. O trailer descreve que a trama será dividida entre o passado e o presente, mostrando a participação da protagonista na Batalha de Sekigahara, um forte conflito crucial na história do Japão.

A outra adição é completamente nova na franquia, um modo roguelike chamado Ghost of Yotei: Mais Procurados. Um modo de sobrevivência roguelike onde o jogador enfrenta acampamentos de inimigos caçando um procurado da justiça – A prévia deixa a entender que eles agem como chefes das fases – após concluir cada nível, o samurai vai receber recompensas para continuar progredindo.

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Além do novo conteúdo listado acima, Ghost of Yotei Edição Completa inclui novas faixas para o Modo Watanabe que ficarão disponíveis durante todo o jogo, enquanto o modo estiver ativado. Também há novas estampas do Modo Foto, itens cosméticos adicionais para o Novo Jogo+ e novos troféus para Ecos de Sekigahara e Mais Procurados.

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Ghost of Yotei Edição Completa chega em 1º de outubro exclusivamente para o PlayStation 5.