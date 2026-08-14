A poesia surreal de Zé Ramalho ganha o palco do Dois Ipês neste sábado

Neste sábado (15/8), o espaço Dois Ipês recebe um dos grandes nomes da música brasileira, Zé Ramalho. Em uma noite que reúne música, histórias e lembranças, o cantor que atravessa gerações traz para o palco canções clássicas como Chão de Giz e Avôhai. Os ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma Ticketbolt.

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Com mais de cinco décadas de carreira, Zé Ramalho construiu um repertório marcado pela mistura de referências à música nordestina, com rock e poesia. Ao longo dos anos canções como Frevo Mulher e Admirável Gado Novo se tornaram trilha sonora na vida de muitos brasileiros e consolidaram o cantor como um dos nomes mais marcantes da cena musical do país. A apresentação em Brasília reúne parte desse repertório e relembra momentos marcantes da carreira do artista e, segundo o produtor do evento, Luis Sales, será uma oportunidade de ouvir ao vivo canções que fazem parte da vida de milhares de pessoas, dentro de um espaço preparado especialmente para receber esse espetáculo.

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"Zé Ramalho tem músicas que fazem parte da história das pessoas. São pais que ouviram e continuam ouvindo, filhos que cresceram com essas canções e novas gerações que seguem descobrindo a força da obra dele",conta Luis Sales. Pensando na experiência para acompanhar a apresentação, o público poderá escolher entre ingressos individuais, mesas e lounges. "Cada pessoa tem uma memória, uma história, um momento da vida associado às canções. É justamente essa conexão que queremos potencializar: conforto, boa estrutura, proximidade e um ambiente preparado para que o público possa cantar, se emocionar e viver intensamente cada momento", afirma o produtor.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco.



