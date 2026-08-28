Entre ervas e frescor, confira a alimentação ideal para os dias de calor

Em meio aos dias quentes que Brasília vem enfrentando, pratos leves e refrescantes ganham espaço à mesa. Mais do que servir preparações frias, a ideia é combinar ingredientes frescos, ervas aromáticas, diferentes texturas e cores vibrantes em receitas que sejam saborosas, suculentas e leves. A união de tais sabores é ideal para os dias em que o termômetro sobe e o corpo pede refeições não tão pesadas.

O frescor dos ingredientes é justamente o que Paulo Mello, sócio do Dona Lenha, destaca como uma das bases de pratos que buscam aliviar a sensação de calor durante a época da seca. "Temperos cítricos e aromáticos, com presença forte de ervas frescas, como hortelã e coentro, também fazem a diferença", pontua.

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Para Carol Klavdianos, proprietária do Zante, o uso de temperos leves, como é feito na culinária grega, é essencial para alcançar o frescor dos pratos. "Usamos, por exemplo, muitas ervas frescas e bastante azeite no lugar de manteiga ou outros tipos de gorduras. Assim, mesmo os ingredientes grelhados ou salteados ficam suculentos e saborosos, mas sem pesar", explica.

Refresco mediterrâneo

Com quatro unidades espalhadas pela cidade, o Dona Lenha divide uma história de quase 30 anos com Brasília. Inaugurado em 1997, o restaurante que começou como pizzaria, pouco a pouco foi implementando novos pratos e ampliando a operação. Foi apenas em 2008, porém, que a casa assumiria um menu voltado para a gastronomia mediterrânea, com receitas típicas de diversos países da região.

Para o período de calor e seca, a sugestão do sócio Paulo Mello é o prime de frango assado na lenha (R$ 69), com salada fattoush, de origem libanesa, que leva vegetais tomate, pepino, rabanete, cebola roxa, alface americana, torrada de pão pita e molho de limão e ervas. O prato também acompanha vinagrete de pistaches.

Preparações firas e leves

Consagrado restaurante de gastronomia japonesa contemporânea, o Gurumê, operação original de São Conrado, no Rio de Janeiro, desembarcou na capital federal em 2024 e hoje coleciona 11 unidades ao redor do Brasil. Unindo o rigor técnico oriental com a leveza e informalidade da alma carioca, o menu é composto pelas criações dos chefs executivos Daiti Ieda e Renato Araújo, que combinam fundamentos nipônicos com ingredientes cosmopolitas e nacionais.

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Nos períodos de temperaturas elevadas, explica o restauranter da casa, Wilkys Ohara, a preferência concentra-se em preparações frias, leves e com perfil cítrico ou marinho. As sugestões, portanto, são o crudo de atum (R$ 59), com molho de tucupi e melancia marinada no molho Su, e a barriga roll salmon (R$ 72), com toque de cream cheese, ovas de massago red, azeite trufado, flor de sal e raspas finas de limão-siciliano.

"Esses são pratos que priorizam proteínas cruas de alta digestibilidade, ausência de gorduras densas ou cocções pesadas, elevado teor hídrico e temperos que exploram a acidez do vinagre de arroz, frutas e cítricos", explica o retauranter.

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Para harmonizar, a sugestão é o vinho Gurumê Merlot Safra 2020 (R$ 125), produzido na Serra Gaúcha sob mínima intervenção e sem passagem por madeira. "É um vinho tinto de corpo leve — 12,5% de teor alcoólico—, focado em frescor, fruta e taninos macios", detalha Wilkys. Os que preferem coquetéis autorais podem optar pelo satori martini (R$ 45), à base de lichia, xarope de cereja artesanal e saquê Honjozo Jose.



Calor combina com comida grega

Para Carolina Klavdianos, proprietária do Zante, a associação entre a culinária grega e o calor acontece naturalmente entre o público brasiliense. "O período de seca e temperaturas mais altas em Brasília combinam ainda mais com a nossa gastronomia", argumenta a sócia da casa batizada em homenagem à ilha de Zakynthos, no sul da Grécia, onde o avô nasceu. De portas abertas desde o fim de 2022, o restaurante tem como proposta ser uma fidedigna taverna do país europeu.

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Nesta época do ano, as saladas e os frutos do mar ganham destaque no Zante, por serem frescos, leves e de fácil digestão, de acordo com Carolina. Entre as opções do menu, o destaque fica para a karpuzi salata (R$ 39,90), salada de melancia com queijo feta, redução de aceto balsâmico, raspas de limão, azeitonas, manjericão e hortelã. "É uma combinação muito refrescante, com bastante saída nos dias quentes", diz a sócia da casa.

Outra opção é a garida salata (R$ 62,90), com camarões grelhados servidos frios com massa orzo, tomatinhos-cereja, cebola-roxa, queijo feta e uma marinada da casa à base de azeite e ervas. Entre os frutos do mar, os vinagretes de lula (R$ 53,90) e polvo (R$ 55,90), preparados com tomatinhos e cebola roxa, também são destaque. "Eles combinam muito bem com um vinho grego", sugere Carolina.

Na carta de bebidas da casa, estão disponíveis mais de 10 rótulos do país europeu, que são vendidos com exclusividade em Brasília, a partir de R$ 130. "Eles harmonizam bem não só com os frutos do mar, como também com as saladas e o queijo feta", afirma a proprietária do restaurante. Entre os coquetéis autorais, o destaque é o drink Zante (R$ 37,90), feito com ouzo (tradicional destilado grego), hortelã, limão e gelo.



Salada para todos os gostos

De portas abertas desde 2023, a Cumbuco Saladeria tem como propósito tornar a alimentação saudável mais saborosa, prática e prazerosa. “A nossa proposta é mostrar que uma refeição leve pode, ao mesmo tempo, ser completa, bonita e cheia de personalidade”, resume Wesley Moreira, responsável pelo restaurante. O diferencial da casa é, justamente, a possibilidade de personalização — o cliente pode montar a própria salada, escolhendo entre diferentes bases, complementos, toppings, molhos e proteínas. Para quem prefere a praticidade, é possível escolher entre as combinações já pensadas pela casa, como, a salada boa viagem (a partir de R$ 50), destaque nos dias mais quentes.

O prato leva leva alface americana e roxa, frango em cubinhos, tomate cereja, muçarela, manga, cenoura ralada, batata palha e molho Caesar. “A presença da manga traz uma nota naturalmente adocicada e bastante agradável para o calor”, pontua Wesley. Outra escolha interessante, segundo ele, é a salada do farol (a partir de R$ 50), com mix de alfaces, frango, parmesão, tomate cereja, abacate, cebola roxa, ervilha wasabi emolho oriental. “É uma combinação que trabalha bem diferentes texturas e sabores, com o frescor das folhas e do tomate e a cremosidade do abacate”, explica Wesley. Paraquem prefere frutos do mar, a salada salmão (R$ 45,90) leva mix de folhas, tomate sweet, edamame, palmito, salmão grelhado, couve crispy e molho oriental.