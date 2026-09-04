Orquestra Sinfônica Brasileira faz homenagem a Michael Jackson

Espetáculo orquestral de músicas do Michael Jackson reúne mais de 40 artistas no palco - (crédito: Edu Hargreaves)

A versatilidade, diz o maestro Tiago Padim, é traço característico de Michael Jackson, o que abre leque quase ilimitado de abordagens à obra dele. A Orquestra Sinfônica Brasileira, comandada por Padim, apresenta homenagem ao Rei do Pop, nesta sexta-feira (4/9), às 20h, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, com o espetáculo Ídolos Orquestrados. A entrada é gratuita, mediante retirada de ingressos.

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No palco, o conjunto do Espírito Santo reúne 40 artistas, entre músicos e bailarinos. Orquestra, balé, vozes e teatro se misturam em apresentação que busca criar nova maneira de ouvir Michael Jackson. "Ele oferece um universo gigantesco para isso. A gente, neste concerto, mostra outras texturas, cores e sabores a algo que já é tão magnífico no original.", comenta Padim.

As 17 canções selecionadas para o espetáculo incluem I'll be there, Thriller, Beat e They don't care about us. "Michael Jackson é um daqueles artistas que inspiram pela versatilidade em sua arte. Tanto pela voz quanto pela dança ousada e irreverente, passando por arranjos e outras formas de mostrar a sua arte. E isso tem tudo a ver com a nossa orquestra, que trabalha justamente essa junção de expressões culturais", resume Padim.

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*Estagiário sob supervisão de Severino Francisco



