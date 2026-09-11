Débora Cristina faz tributo a Elis Regina no Sesc nesta sexta (11/9)

A cantora Débora Cristina apresenta, nesta sexta-feira (11/9), um show em tributo a uma das grandes vozes da cena musical brasileira, Elis Regina. Travessia revisita as obras da carreira de Elis, e nesta edição o repertório reúne obras de nomes como Maurício Tapajós, Aldir Blanc, Tom Jobim, Francis Hime, Chico Buarque, Belchior, Rita Lee e Roberto de Carvalho, além de Travessia, de Milton Nascimento. O espetáculo acontece no Sesc da estação 504 sul, às 20h.

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"A escolha do repertório partiu de tudo daquilo que Elis representa para a música brasileira", explica Débora. Para a cantora, a artista homenageada é "uma grande referência de intérprete", sobretudo pela entrega, força cênica e liberdade presentes em suas interpretações. Com isso, a seleção das músicas foi pensada para apresentar diferentes momentos da trajetória de Elis e construir uma narrativa a partir de sua obra.

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Na narrativa do espetáculo, a canção que nomeia o show, Travessia, representa a ideia de ter coragem para seguir em frente diante dos desafios da vida, estabelecendo uma relação com a trajetória artística de Elis. Segundo Débora, a canção simboliza "movimento, passagem, caminhos e transformação", características que também marcaram a carreira da intérprete. "É uma travessia pela obra de Elis, mas também pelas histórias, escolhas e emoções que existem por trás de cada canção", afirma.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco

Serviço

Travessia- Tributo a Elis Regina

Nesta sexta-feira (11/9), às 20h, no Sesc da estação 204 sul. Ingressos disponíveis no site Lets.events. Classificação indicativa livre.