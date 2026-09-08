Festa do filho de Virginia e Zé Felipe tem luxo e ausência de Leonardo - (crédito: Reprodução/Instagram)

José Leonardo, filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, ganhou uma festa de aniversário de dois anos na noite desta última segunda-feira (7), em Goiânia.

A comemoração, que teve como tema o Homem-Aranha, aconteceu em uma casa de festas na capital, e reuniu familiares e amigos para mais um ano de vida do caçula do ex-casal, cuja data oficial é nesta terça (8).

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A decoração contou com quatro mesas de doces, que traziam esculturas inspiradas nos prédios de Nova York. Os convidados também receberam lembrancinhas personalizadas, como mochilas, bolsas de colorir e até gameboys. O bolo teve cinco andares e seguiu o universo do herói do Universo Cinematográfico da Marvel.

Um dos momentos que chamou atenção foi o anúncio feito nas redes por Margareth Serrão, mãe de Virginia, que confirma a reconciliação dela com o músico Danilo Sanfoneiro após uma pausa na relação em dezembro de 2025 e agora planejam oficializar o romance. Os dois começaram a namorar em fevereiro de 2025, terminaram no fim daquele ano.

Zé Felipe também fez um show durante a festa e incluiu no repertório ‘Sua Boca Mente’, parceria com Ana Castela. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o cantor aparece rindo ao ouvir a parte da ‘Boiadeira’ na música. Entre os convidados, Vini Jr. não conseguiu ir à festa devido os treinos com o Real Madrid na Espanha. A mãe do jogador, Fernanda Cristina, esteve na comemoração. Além dele, a ausência mais comentada foi a de Leonardo, avô de José Leonardo.