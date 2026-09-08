Festa do filho de Virginia e Zé Felipe tem luxo e ausência de Leonardo

José Leonardo, filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, ganhou uma festa de aniversário de dois anos na noite desta última segunda-feira (7), em Goiânia.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A comemoração, que teve como tema o Homem-Aranha, aconteceu em uma casa de festas na capital, e reuniu familiares e amigos para mais um ano de vida do caçula do ex-casal, cuja data oficial é nesta terça (8).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A decoração contou com quatro mesas de doces, que traziam esculturas inspiradas nos prédios de Nova York. Os convidados também receberam lembrancinhas personalizadas, como mochilas, bolsas de colorir e até gameboys. O bolo teve cinco andares e seguiu o universo do herói do Universo Cinematográfico da Marvel.
- Leia também: Virginia desabafa sobre críticas e admite já ter duvidado de si mesma
- Leia também: Virginia pede dinheiro em live e é acusada de enganar Polícia Federal
Um dos momentos que chamou atenção foi o anúncio feito nas redes por Margareth Serrão, mãe de Virginia, que confirma a reconciliação dela com o músico Danilo Sanfoneiro após uma pausa na relação em dezembro de 2025 e agora planejam oficializar o romance. Os dois começaram a namorar em fevereiro de 2025, terminaram no fim daquele ano.
Zé Felipe também fez um show durante a festa e incluiu no repertório ‘Sua Boca Mente’, parceria com Ana Castela. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o cantor aparece rindo ao ouvir a parte da ‘Boiadeira’ na música. Entre os convidados, Vini Jr. não conseguiu ir à festa devido os treinos com o Real Madrid na Espanha. A mãe do jogador, Fernanda Cristina, esteve na comemoração. Além dele, a ausência mais comentada foi a de Leonardo, avô de José Leonardo.
Saiba Mais
- Diversão e Arte Xuxa quebra o silêncio sobre boato de pacto e surpreende com resposta
- Diversão e Arte Streamer perde dedo ao tentar entrar no Rock in Rio sem ingresso
- Diversão e Arte Marcelo Serrado se emociona ao rever teste com Dira Paes na TV
- Diversão e Arte Saturada? Bárbara Borges anuncia fim do namoro com Iran Malfitano
- Diversão e Arte Quem era Roney Facchini, ator de Rá-Tim-Bum que morreu aos 73 anos
- Diversão e Arte Fergie foi ao Rock in Rio? Will.i.am fala sobre ausência no Black Eyed Peas
- Diversão e Arte Beatriz Bonemer revela reação de William Bonner ao conhecer namorado
- Diversão e Arte João Vitor Silva revela como concilia rotina de trabalho com namoro com Iza
- Diversão e Arte Marcelo Sangalo faz homenagem ao novo namorado de Ivete
- Diversão e Arte Rafa Vitti pode voltar às novelas da Globo em trama escrita por Tatá Werneck
- Diversão e Arte Jônatas Faro quebra o silêncio sobre rumores de participação em A Fazenda 18
- Diversão e Arte Atriz Angelina Jolie visita clube de boxe na Ucrânia