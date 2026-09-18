Ivyson traz a nova música brasileira ao Infinu neste sábado (19/9)

O cantor pernambucano Ivyson se apresenta no Infinu, neste sábado (19/9), às 18h. O show apresenta as mais recentes composições, reunidas no EP ContraTempo, lançado em agosto. São quatro faixas inéditas com produção musical de Duda Raupp e as participações especiais do grupo Tuyo e do rapper Victor Xamã. Ingressos custam a partir de R$ 40 (meia).

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Uma das canções do repertório é Fugaz, escrita a partir da perda de uma pessoa próxima, que reflete acerca das lembranças e da necessidade de valorizar o presente. A música Azul piscina atravessa referências do Drum and Bass, do Uk Drill e tem balanço pop. Parceria com o rapper amazonense Victor Xamã, Antigo eu traz crítica em relação à correria da vida e a construção dos sonhos no meio do caminho. Sinto, que fecha o EP com a participação do trio curitibano Tuyo, é uma canção suave, composta a partir de temas como sofrimento e finitude.

*Estagiário sob supervisão de Severino Francisco

Serviço

Ivyson

No Infinu (CRS 506 Bloco A Loja 67), neste sábado (19/9), às 18h. Ingressos: R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira).