Coletivos ligados à cultura apoiam a reeleição do Presidente Lula

Um manifesto assinado por várias pessoas relacionadas à cultura foi compartilhado na noite desta quarta-feira (16) defendendo a reeleição do presidente Lula. O texto alega que “o setor cultural e artístico apoia enfaticamente a reeleição do presidente Lula” e afirma que a cultura e as artes têm um papel importante nos projetos de governo.

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O coletivo reitera que as políticas devem deixar de ser algo “meramente simbólico” e precisam obter resultados relevantes e que ajudem as pessoas do meio artístico e cultural. A declaração afirma que os artistas querem que as conquistas avancem e que o MinC se torne um “protagonista” no meio e não apenas um “gestor de editais e leis de incentivo”.

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O manifesto reafirma que grande parte da população brasileira segue sem acesso à cultura e às artes e indica que essa parte da sociedade deve ter acesso a esses conteúdos. Eles reafirmam que o próximo governo deve compreender que o meio cultural é uma indústria estratégica e não pode ficar de fora dos projetos de reindustrialização do Brasil.

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O texto deixa claro que essas pessoas apoiam a reeleição do presidente Lula principalmente pelo que foi feito durante os primeiros mandatos e alegam que o próximo será uma grande oportunidade para um forte legado cultural.