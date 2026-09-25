Sandra Pêra faz homenagem a Gonzaguinha em show no Teatro da Caixa

Nesta sexta-feira (25/9), às 20h, a cantora e atriz Sandra Pêra sobe ao palco do Teatro da Caixa Cultural Brasília. O show Eu apenas queria que você soubesse - Sandra Pêra canta Gonzaguinha é dedicado integralmente à obra do cantor e compositor brasileiro e coincide com o período em que se completam 35 anos da morte de Gonzaguinha.

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O repertório traz 17 canções do compositor na voz de Sandra Pêra, com quem Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior compartilhou anos da vida e da arte, e sob direção musical de Amora Pêra, filha de Sandra e Gonzaguinha. "São músicas lindas, atuais, de um grande compositor e que, por acaso ou não por acaso, mas muito felizmente, é o pai da minha filha. Não só isso, ele é uma pessoa que passou na minha vida muito fortemente. Então, cantá-lo é uma honra e é muito gostoso", conta Sandra Pêra.

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Sandra Pêra divide o palco com João Bittencourt (piano e sanfona), Rodrigo Lima (violão e guitarra), Pedro Moraez (baixo e Lourenço) Vasconcellos (bateria). Além de Amora, Paula Leal também assina a direção musical.

*Estagiárias sob a supervisão de Severino Francisco

Serviço

Eu apenas queria que você soubesse - Sandra Pêra canta Gonzaguinha

Nesta sexta-feira (25/9), às 20h, no Teatro da Caixa Cultural Brasília. Ingressos: R$15 (meia) e R$30 (inteira), mediante bilheteria do teatro ou site Bilheteria Cultural. Classificação indicativa:

12 anos.