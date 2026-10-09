Território, memória e palhaçaria invadem o Festival Matilha

Fruto de uma reflexão sobre as contradições sociais de morar em uma região que produz riqueza, mas não a distribui, o espetáculo Calcário, parte da programação do Festival Matilha, leva ao Espaço Cultural Renato Russo uma produção nascida e criada na Fercal. No palco, os atores Thalisson Alaye, Kamila Rodriguez e Eduardo Gomes, sob a direção de Pedro Ribeiro, falam de suas vivências e das belezas e dificuldades da região administrativa cuja existência data de antes da construção de Brasília.

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A peça nasceu durante aulas de teatro no Centro Educacional 02 de Sobradinho, no qual Pedro Ribeiro é professor de artes. “Calcário é uma peça que traz questões relacionadas à comunidade da Fercal e às contradições que permanecem nesse território, questões relacionadas ao modo de vida, à saúde e à educação”, explica Ribeiro, que trabalhou com técnicas do teatro do oprimido. “A ideia é dar visibilidade para uma região esquecida. A Fercal é uma RA desde 2012, mas não tem hospital, delegacia nem cartório. É muito dependente de Sobradinho e o espetáculo é construído com pessoas que habitam o território, eu sou morador e todos os atores são de lá.”

Também de uma região periférica, De fio a pavio, da Cumbuca Cia. Teatral, de Planaltina, será apresentado hoje no Espaço Cultural Renato Russo. A peça é uma adaptação de uma crônica de Marina Colasanti publicada no livro A moça tecelã. E amanhã, o Celeiro das Antas traz o Concerto para bebês, desenvolvido por Zé Regino especialmente para os pequeninos. “O espetáculo foi pensado para trabalhar o humor nessa idade usando a palhaçaria. Foi desenvolvido a partir de experiências dentro da creche, onde fui percebendo o que provocava o riso, como ele acontecia, a partir do quê”, conta Zé Regino.

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Concerto para bebês foi criado para crianças menores de 3 anos e tem a intenção de favorecer uma experiência estética para um público muito jovem. “Para bebês, por não terem a palavra ainda, a própria situação tem que ser um contexto. A ideia do espetáculo é aproximar essa figura do palhaço das crianças de uma forma afetiva”, avisa o ator e diretor.

Serviço

De Fio a Pavio

Nesta sexta-feira (9/10), às 20h.

Concerto para bebês

Sábado (10/10), às 11h

Calcário

Domingo (11/10), às 20h





Espaço Cultural Renato Russo – W3 Sul, Brasília. INgressos: R$ 60 e R$ 30 (meia), no Sympla



